Według raportu ONZ z czerwca 2019 roku na jedną kobietę na świecie średnio przypada 2,5 dziecka. I choć tempo przyrostu ludności od lat 90. XX wieku zaczęło spadać, co roku na świecie rodzi się około 140 mln dzieci.

Nie jest tajemnicą, że pojawienie się dziecka zwiększa listę wydatków. Oprócz cyklicznych kosztów żywności, ubrań i pieluch dochodzą jeszcze duże zakupy, takie jak łóżeczko, przewijak, wózek i wiele innych.

Drogie dzieci

Listę zakupów podzieliliśmy na 7 tematycznych kategorii. Niektóre pozycje zakwalifikowaliśmy do rozszerzonej listy, gdyż nie są one w pełni niezbędne.

W czasie ciąży niezbędnym przyszłej mamie będzie poszerzenie garderoby o elastyczne ubrania lub o rzeczy o większym rozmiarze. Podstawowy zestaw ciążowej odzieży to wydatek około 900 złotych. Do zestawu rozszerzonego (1 280 zł) dołączyliśmy gadżety, które mogą okazać się przydatne ciężarnej kobiecie: specjalna poduszka do snu, detektor tętna płodu oraz inteligentna waga.

Wyprawka do szpitala, składająca się z niezbędnych dla mamy i noworodka artykułów na czas pobytu w szpitalu to koszt 520 zł w wersji podstawowej i 770 zł w wersji premium. Takie torby można skompletować samodzielnie lub kupić gotowy zestaw w sklepie.

Przygotowanie mieszkania na nowego członka rodziny wymaga solidnych wydatków. Łóżeczko z materacem i kołdrą, przewijak, krzesełko do karmienia, wanienka do kąpieli, butelki, smoczki, akcesoria do pielęgnacji – wszystko to w przybliżeniu kosztuje niecałe 2 000 złotych. W wersji dla zaawansowanych, czyli z elektroniczną nianią, elektryczną huśtawką, podgrzewaczem do butelek i innymi akcesoriami, wyposażenie domu uszczupli konto o 3 700 złotych.

Równie kosztownym wydatkiem są artykuły związane z transportem dziecka. Wózek 2w1 średniej klasy oraz krzesło samochodowe z funkcją nosidełka to łączny koszt około 1 500 zł. Wózek z wyższej półki, nosidełko na brzuch i chusta powiększą kwotę na paragonie nawet do 3 400 złotych.

W kategorii „środki higieny” ¾ wydatków to jednorazowe pieluchy. Ten wynalazek z lat 50. ułatwia życie rodzicom, ale przy okazji drenuje ich portfele. Roczny zapas kosmetyków, środków czyszczących oraz pieluch, w zależności od preferencji i możliwości finansowych będzie kosztować od 1 810 do 3 370 zł.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią do ukończenia przez dziecko 6. miesiąca życia. Zatem pokarm uzupełniający wprowadza się najwcześniej dopiero po pół roku. Koszty żywienia w tym okresie stanowią w przybliżeniu piątą część wszystkich wydatków (1 830 zł). Spodziewanie droższy będzie pokarm z wyższej półki (2 200 zł).

Podczas wyboru ubrań dla bobasa rodzicom czasem trudno jest powstrzymać się od kolejnej „słodkiej koszulki” i „milusich bucików”. Jednak przy rozsądnym podejściu w kwestii odzieży dla niemowlaka można zmieścić się w 1 300 złotych w pierwszym roku życia. Można też poddać się pokusie i wydać nawet 2 000 zł.

Koszt niezbędnych zakupów, związanych z ciążą i pierwszym rokiem życia dziecka wynosi zatem 9 820 złotych. Zaawansowane produkty dla wymagających rodziców będą kosztować 16,7 tys. zł.

Kogo stać na dziecko?

Według GUS przeciętne wynagrodzenie w 2019 roku w Polsce wyniosło 4 918,17 złotych (3 556 zł netto). Oznacza to, że na zakup podstawowego zestawu produktów należałoby przeznaczyć 2,8 przeciętnej pensji.

Dla porównania w Niemczech badany zestaw produktów jest wart 1,2 przeciętnego wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem lokalnych cen). Podobnie jak w Polsce sytuacja rodziców wygląda we Włoszech (2,6 pensji), w Czechach (2,9) i na Słowacji (3,0). W sąsiedniej Ukrainie i na Białorusi analogiczne produkty są warte odpowiednio 9 i 8 przeciętnych pensji netto.

Warto zaznaczyć, że polskie ustawodawstwo przewiduje świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat. Suma tego świadczenia w pierwszym roku życia dziecka pokryłaby 61% kosztów badanego koszyka produktów.