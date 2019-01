... Nie wszystkie są jednak dla nich łatwe do zaakceptowania. Co najczęściej zmienia się w wyglądzie kobiet, a co w ich psychice? Jak nie wpaść w zaburzenia odżywiania, będąc w ciąży?

Psycholog i psychoterapeuta Kaja Funez-Sokoła opowiedziała o zmianach zachodzących w wyglądzie kobiet w ciąży.

– Kobiety, które są tęższe na początku, powinny przytyć trochę mniej – wyjaśniła.