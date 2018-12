– Profil mistrza jest zestawem kompetencji, które dziecko zdobywa. Jest to umiejętność pracy w grupie, to, jak sobie dziecko radzi w kontaktach z rówieśnikami, na ile umie wykonywać polecenia, na ile jest w stanie postawić sobie własny cel i potem dążyć do jego osiągnięcia – wyjaśnia Blanka Mellova, kierownik Centrum ds. Żywienia, Zdrowia i Wellness w Nestlé Polska.

Wyniki badania #zacznijodlekkiej potwierdzają, że regularne uprawianie sportu pomaga w kształtowaniu tego zestawu kompetencji, czyli wzmacnia cechy pomagające osiągnąć sukces w życiu.

– Dzieci, które regularnie ćwiczą, lepiej czują się w grupie nastolatków, łatwiej osiągają cele, umieją sobie te cele postawić. Co trzecie dziecko z grupy aktywnie ćwiczących osiąga właśnie taki zestaw cech, określanych profilem mistrza. Wśród dzieci, które nie ćwiczą regularnie, jest to co piąte dziecko – mówi Blanka Mellova.

Tzw. profilem mistrza charakteryzowało się 30 proc. osób ćwiczących w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” (LDK). Tymczasem w grupie niećwiczącej było to 21,5 proc. Szczególnie duża różnica widoczna była pomiędzy dziewczętami z mniejszych miejscowości biorącymi i niebiorącymi udziału w programie. 28 proc. dziewcząt z pierwszej grupy wykazała się cechami świadczącymi o profilu mistrza, podczas gdy w drugiej grupie wskaźnik ten wyniósł tylko 18 proc.

– Regularna aktywność fizyczna jest absolutnym kluczem do osiągnięcia dobrostanu, odpowiedniej masy ciała w stosunku do wzrostu, ale też do osiągnięcia kompetencji społeczno-emocjonalnych. Jest to jednak tylko jedna część. O sukcesie i dobrostanie dziecka decyduje też odpowiednio zbilansowana dieta, to, czy dziecko ma czas na odpoczynek, czy śpi odpowiednio długo – mówi Blanka Mellova.

Badanie #zacznijodlekkiej to projekt przeprowadzony przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) oraz Nestlé Polska.