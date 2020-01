Walentynki – narodziny święta miłości

Powstało już wiele teorii dotyczących Walentynek oraz tego, gdzie właściwie narodziła się tradycja świętowania miłości. Przykładowo jedna z popularniejszych, związana jest ze starożytnym Rzymem, gdzie 14 lutego obchodzono Dzień Płodności i Macierzyństwa. Wówczas zadaniem każdej panny było zapisanie na kartce swojego imienia i wrzucenie jej do specjalnego dzbana. Następne zadanie należało do kawalerów, którzy brali udział w losowaniu, wyłaniając tym samym pannę, która stawała się tego dnia jego partnerką do wspólnej zabawy i biesiadowania, co często prowadziło do zakochania, a z czasem udanego, szczęśliwego związku.

Prezent na Walentynki – dla pary

Ustaliliście, że w tym roku kupujecie jeden wspólny prezent na Walentynki, z którego będziecie korzystać wspólnie? To bardzo dobry pomysł! W takim przypadku możecie postawić np. na zestaw porcelanowych kubków z napisem „Me” i „You” oraz uroczym akcentem w postaci intensywnie czerwonego serca. Z takimi upominkami każda wspólnie wypita kawa będzie smakować wyjątkowo! Jeśli Twoja druga połowa zdecydowanie bardziej preferuje picie herbaty, zaskocz ją urokliwym zaparzaczem w kształcie serca w złotym kolorze. To nie tylko nietuzinkowy, ale też bardzo praktyczny gadżet do domu, z którego możecie korzystać oboje!

Jeśli dobrze wiesz, że nic nie działa tak skutecznie jak zasada: „przez żołądek do serca”, wykorzystaj Walentynki do tego, by wspólnie z ukochaną osobą upichcić jakieś słodkości. Zadbaj więc o to, aby w Waszej kuchni nie zabrakło silikonowych foremek do pieczenia ciasteczek w kształcie serc, a nawet pomysłowej foremki do wykrawania ciasteczek-serduszek z dołączonymi arkuszami papieru, na których możesz napisać coś miłego dla swojej sympatii. Ciepłe słowa w połączeniu ze smakiem własnoręcznie przyrządzonych ciasteczek z pewnością umilą Wam wspólne świętowanie tego wyjątkowego dnia.

Uwielbiacie spędzać weekendy w łóżku? W takim razie idealnym prezentem na Walentynki dla Was będzie nowa, dwustronna pościel w pięknej, fioletowo-białej kolorystyce. Wybierz wzór zdobiony sercami i przekonaj się, jak wspaniale będzie prezentować się w Waszej sypialni. W Waszym domu znakomicie sprawdzi się również pościel w odcieniu szarym z bawełną ekologiczną, która jest chłonna i ma właściwości termoregulacyjne.

Pościel to doskonały pomysł na prezent zwłaszcza w przypadku zakochanych, którzy tegoroczne Walentynki planują spędzić w domowym zaciszu.

Prezent na Walentynki dla niej

Szukasz sprawdzonego pomysłu na walentynkowy prezent dla swojej ukochanej? Postaw na praktyczne i ponadczasowe rozwiązania, które z pewnością przypadną jej do gustu! Bez wątpienia ucieszy ją koronkowa koszula nocna w głębokim, czarnym kolorze – taki wzór z pewnością ładnie podkreśli zmysłowe kształty Twojej wybranki. Jeśli wolisz postawić na coś mniej wyrafinowanego, ale równie wygodnego, podaruj jej bawełnianą koszulę nocną zdobioną serduszkami. A może Twoja ukochana lepiej czuje się w piżamach? Tu również masz duże pole do popisu – podaruj jej np. granatową piżamę z walentynkowym printem, która na pewno skradnie jej serce!

Z okazji Walentynek możesz wręczyć swojej ukochanej również zmysłową bieliznę, która doda jej pewności siebie i seksapilu. Choć ten pomysł znalazł się wśród innych propozycji na „prezent dla niej”, pewne jest, że skorzystacie z niego oboje!

Jeśli Twoja ukochana uwielbia o siebie dbać, kup jej pomadkę, która nie tylko nada jej ustom piękny kolor, ale również je odżywi, dzięki czemu będą gotowe do całowania! A może Walentynka chętnie podkreśla swoją urodę elegancką biżuterią? W takim przypadku trafionym prezentem dla niej będzie nowy pierścionek, naszyjnik, para eleganckich kolczyków lub ozdobna szkatułka na biżuterię, która pomieści wszystkie drobiazgi Twojej ukochanej. Praktyczne i z pomysłem – takie upominki sprawdzają się najlepiej.

Inne akcesoria walentynkowe

Wciąż brak Ci przekonania co do walentynkowego prezentu dla swojej ukochanej? W takim razie postaw na niewielkie, ale funkcjonalne akcesoria, z których Twoja Walentynka będzie mogła korzystać na co dzień. Zestaw: bronzer, cienie do powiek i błyszczyk do ust zapakowane w eleganckie pudełeczko w kształcie serca, z pewnością wywołają uśmiech na jej twarzy podobnie jak urocze, pływające lampki LED w kształcie róży, które można bez obaw wykorzystać jako świecącą dekorację stołu np. podczas romantycznej kolacji we dwoje.

Pokaż, że chcesz i lubisz się o nią troszczyć – podaruj jej kieszonkowy parasol automatyczny, zestaw multikolorowych skarpetek lub torbę na ramię – wszystko to z walentynkowym motywem serc.

Jak widzisz pomysłów jest naprawdę dużo, ale finalna decyzja co do wyboru najlepszego prezentu na Walentynki powinna zależeć przede wszystkim od Ciebie, a także charakteru Twojej ukochanej osoby.