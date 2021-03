Ogrom inspiracji: 4 tegoroczne najmodniejsze trendy w dekoracji świątecznego stołu

1 Stół zaaranżowany w stylu modern classic to elegancja i prostota w jednym. By osiągnąć ten modny obecnie nurt w Twoim świątecznym wnętrzu, postaw na jasną kolorystykę uzupełnioną o złote, połyskujące dodatki oraz szlachetne materiały, takie jak porcelana, szkło czy kryształy. Dekoracje w stylu modern classic cechuje prosta i szlachetna forma. To, dlatego w takiej aranżacji idealnie sprawdzą się m.in. biała zastawa stołowa, złote sztućce, szklane patery na wypieki, czy połyskujące karafki na napoje. Nie zapomnij aranżacji uzupełnić świecami i serwetkami – tekstylia z domieszką czarnego koloru dodadzą jej nieco charakteru.