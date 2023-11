Temu – co to za platforma?

Temu daje klientkom i klientom z całego świata dostęp do produktów rozmaitych producentów i sprzedawców. Motto firmy to „Wspólnie kupujemy, razem zyskujemy”. Ten zysk wcale nas nie dziwi – wystarczy spojrzeć na ceny towarów z asortymentu. Firma pozyskuje produkty od marek z różnych krajów i wykorzystuje swoje doświadczenie w sieci dostaw oraz kanałów logistycznych. W codziennej organizacji pracy pomaga jej również rozbudowany model C2M – od producenta do konsumenta. Dzięki Programowi Ochrony Zakupów Firma daje z kolei swoim klientom gwarancję ochrony przed ryzykiem nieudanych zakupów. W przypadku uszkodzenia zamówionego towaru, niezgodności z opisem na stronie czy niedostarczenia produktu, kupujący może bowiem uzyskać pełny zwrot pieniędzy. Na niższe ceny oferowanych produktów wpływają z kolei bezpośrednie połączenia pomiędzy sprzedającymi a klientami. Temu to nie tylko strona www, ale i aplikacja mobilna na smartfony – przeglądanie artykułów z asortymentu jest dzięki niej jeszcze wygodniejsze.

Krótka historia firmy

Firma Temu jest stosunkowo młoda – powstała bowiem w 2022 roku w bostońskim stanie Massachusetts. Od tamtej pory założono już ponad 11 milionów baz handlowych i zrealizowano więcej niż 60 miliardów zamówień. Początkowo sklep zyskał największą popularność na terenie Stanów Zjednoczonych, jednak z czasem zdobył zainteresowanie klientów także z innych stron świata – zarówno z Europy, jak i z Kanady, Australii czy Nowej Zelandii. Od września 2023 roku strona Temu jest dostępna również w języku polskim, co umożliwia Polakom wygodne zakupy. Kupujących przyciągają nie tylko niskie ceny, ale i ogromny wybór produktów z wielu kategorii. Na całym świecie dla Temu pracuje ponad 20 tysięcy pracowników, którzy dbają o komfort klientów oraz ich pozytywne wrażenia zakupowe. Team firmy kieruje się w swojej pracy zasadą uczciwości, szacunku i integralności. Dla Temu ważna jest także inkluzywność, różnorodność oraz zrównoważony rozwój – platforma chce mieć wpływ na środowisko i społeczeństwo. Platforma sprzedażowa każdego dnia przyciąga tysiące klientów, którzy chcą zaopatrzyć swoją szafę czy wnętrza, nie wydając przy tym wiele. Dzięki wartościom wyznawanym przez firmę interesują się nią także konsumenci, dla których znaczenie ma zaangażowanie społeczne marek.

Asortyment TEMU

Asortyment czekający na klientki i klientów TEMU jest niezwykle szeroki. Podzielono go według aż 31 kategorii, obejmujących tysiące produktów – od odzieży, obuwia, akcesoriów i kosmetyków, przez zabawki oraz gry dla najmłodszych, aż po dodatki do wnętrz, kuchenne przybory, elektronikę czy… akcesoria dla fanów motoryzacji. Kategorie produktów dzielą się z kolei na kolejne podkategorie. W Temu zakupy zrobi więc każdy – bez względu na to, czego akurat szuka. Co więcej, będą to zakupy zapewniające spore oszczędności – ceny bowiem naprawdę zaskakują. Wśród odzieży dostępne są damskie, męskie i dziecięce ubrania – podobnie w przypadku butów. W e-sklepie nie zabrakło też stylowych piżam, bielizny czy odzieży treningowej. Co więcej, ubrania podzielone są m.in. według wzrostu czy sylwetki. Obuwie damskie także dzieli się na wiele różnych rodzajów – możesz więc znaleźć tam i klapki na plażę, i ocieplane zimowe botki. Ponadto firma Temu dba o wszystkich, którzy intensywnie rozwijają swoje pasje, m.in. wędkarstwo, wspinaczkę czy bieganie. W ofercie sklepu znalazły się tysiące akcesoriów przydatnych zarówno podczas biwaku czy łowienia ryb, jak i w trakcie joggingu czy wyprawy w góry.

To wciąż nie wszystko! Asortyment sklepu internetowego obejmuje też duży wybór zabawek i gier dla dzieci – elektronicznych, sensorycznych, edukacyjnych... Znajdziesz tam m.in. urocze przytulanki, pojazdy, klocki, puzzle czy instrumenty muzyczne dla najmłodszych. Nie zabrakło również kostiumów na najróżniejsze okazje – np. bal karnawałowy czy halloweenową imprezę – basenów z kulkami, a nawet… zabawkowych dronów. Coś dla siebie znajdą w asortymencie Temu także amatorzy motoryzacji. Mowa nie tylko o akcesoriach do pielęgnacji wnętrza auta czy częściach zamiennych, ale i o samochodowym sprzęcie audio czy uchwytach na smartfona. A czy warto zajrzeć na stronę Temu, poszukując akcesoriów kosmetycznych lub fryzjerskich? Jak najbardziej! W e-sklepie nie zabrakło nawet urządzeń do inteligentnego domu, przyrządów do sprzątania i przechowywania, materiałów biurowych czy artykułów dla zwierząt. To prawdziwy raj dla osób, które chcą szybko i tanio wyposażyć niemal każdy kąt swojego domu – i nie tylko!

Wygodne zakupy bez wychodzenia z domu

Szeroki asortyment sklepu Temu sprawia, że jest ona jedną z najpopularniejszych i najbardziej konkurencyjnych firm na rynku sprzedaży e-commerce w Europie. Zakupy na stronie internetowej firmy są wyjątkowo wygodne – bez wychodzenia z domu możesz nabyć wszystko, czego potrzebujesz zarówno do swojego domu, jak i do samochodu czy na trening. Nie ma też potrzeby przeglądania kilku różnych sklepów, nawet jeśli lista zakupów obejmuje i ubrania, i elektronikę. Dzięki szerokiej ofercie sklepu z łatwością ubierzesz całą swoją rodzinę, zadbasz o wystrój wnętrz na święta i sprawdzisz, ile waży Twój samolotowy bagaż. Po dodaniu konkretnych produktów do koszyka możesz jeszcze bardziej obniżyć ich cenę, korzystając ze specjalnych kodów rabatowych. Firma współpracuje z największymi przedsiębiorstwami kurierskimi takimi jak DPD, DHL, czy inPost, dzięki czemu możesz liczyć na szybką dostawę zamówień. Dużym atutem jest fakt, że wysyłka paczek jest całkowicie darmowa. Oprócz kilku sposobów wysyłki paczek do wyboru są także różne popularne metody płatności – w tym tak często wybierany w ostatnim czasie BLIK. A co jeśli zamówiony produkt nie spełnił Twoich oczekiwań? Możesz zwrócić go bez podawania przyczyny, a pieniądze za zakupy wrócą na Twoje konto. Co najważniejsze, masz na to nie 14 lub 30 dni, jak w przypadku większości innych sklepów internetowych, lecz… 90 dni od daty zakupu. To duży plus zwłaszcza dla osób, które nie są pewne co do zamawianego produktu. W przypadku pierwszego zwrotu w wyznaczonym terminie nie zapłacisz też za wysyłkę zwrotną.Przesyłkę z nietrafionym produktem należy odesłać w ciągu 14 dni od daty przesłania wniosku o zwrot środków – to wszystko.

Jeśli zależy Ci na jakości, różnorodności i oszczędności pieniędzy, zakupy w Temu okażą się strzałem w dziesiątkę. Niezależnie od tego, czy chcesz odświeżyć swoją garderobę, zadbać o wnętrze swojego auta, postawić w salonie nowy sprzęt audio czy zainwestować w nowe słuchawki, na pewno się nie zawiedziesz. Sprawdź, co czeka na Ciebie w ofercie sklepu i postaw na platformę, która dba o stan Twojego konta!