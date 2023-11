Wyznacznikiem francuskiego stylu określanego mianem french chic jest wbrew pozorom prostota. Dobrze ubrana Francuzka nie śledzi pilnie najnowszych pomysłów projektantów mody. Stawia na naturalność, wygodę i minimalizm. A w jej szafie przewija się kilka rodzajów uniwersalnych ubrań, które łączy w gustowne zestawy. To właśnie te stroje tworzą tzw. szafę kapsułową. Warto się nimi zainspirować, bo zaoszczędzą nam czas na wymyślanie kreacji. Podpowiadamy, o co warto uzupełnić swoją jesienną garderobę i jak można je łączyć.

Oversizowa marynarka

Niekwestionowanym "must have" jest marynarka oversize o pudełkowym fasonie. Ale nie w krzykliwym kolorze, tylko stonowanej zieleni, graficie, szarości, beżach czy bieli. A jeśli ze wzorem, to w kratkę vichy. Francuzki najczęściej łączą taką marynarkę z dżinsami i białym t-shirtem ale noszą ją także na prostą sukienkę czy do rozszerzanych spodni. Dobrze wiedzą, że taki typ marynarki dodaje stylizacji i luzu, i elegancji.

Żakiet typu chanelka

Drugim ważnym elementem stroju jest krótki dopasowany żakiet, często tweedowy. Jednym z ulubionych wzorów jest pepitka lub . Nosi się go tak samo jak marynarkę oversize, do dżinsów i białego t-shirtu, a także na jasne czy , ciemne sukienki lub do cygaretek. Podkreśla figurę, dodaje kobiecości i… sexapilu.

Jasny trencz

Płaszcz o dwurzędowym zapięciu i pasku podkreślającym talię pojawia się na francuskich ulicach jesienią i wiosną. Dlaczego? Bo to doskonała odzież wierzchnia na okres przejściowy. Zwykle ma odpinane podszewkę i karczek. Pasuje do wszystkiego. I do zestawu wizytowego - eleganckich spodni i koszuli z kołnierzykiem, czy na co dzień - do dżinsów, sweterka i trampek. Paryżanki wybierają płaszcze w klasycznym kolorze beżowym lub odcieniach wielbłądziego.

Elegancka koszula

W stylizacjach Francuzek często główną rolę gra koszula. Zwykle w jasnych kolorach - bieli, błękicie, moreli czy różu. Jak wiemy jasne kolory odejmują nam lat, a stylizacji dodają świeżości. Przy koszulach pozwalają sobie często na nieco więcej finezji. Nie zawsze wybierają klasyczne modele z kołnierzykiem. Często stawiają na bufiaste rękawy, fontaź pod szyją czy wąskie, dopasowane mankiety. Koszule maja długie rękawy lub ¾. Mogą być modele dopasowane, luźne, bawełniane i jedwabne.

Schludne dżinsy

Francuzki uwielbiają dżinsy. Wybierają dobrze skrojone i idealnie leżące modele. Najczęściej dopasowane, z wysokim stanem typu mom jeans lub z szerokimi nogawkami, rzadziej rurki. Ważne jest by wyglądały prosto. Bez żadnych przetarć, szlufek, wielkich kieszeni czy innych dodatków. W kolorze od jasnego niebieskiego po ciemny granat, a także brązach i bieli.

Krótki kardigan

Sweterek najczęściej noszony jest zarzucony na ramiona lub zapięty na 1 guzik. Podkreśla w ten sposób niewymuszony charakter stylizacji. Francuzki uwielbiają ubierać się warstwowo, a każdy fragment garderoby jest spójny z innymi. Kardigan to kolejny element, który tworzy charakterystyczny francuski styl. Postaw na brązy, granat lub czarny.

Bluzka w paski

W szafie kapsułowej Francuzki znajdziemy na pewno bluzkę w stylu marynarskim tzw. breton shirt. Paski bluzki powinny być dosyć szerokie, w kolorze biało-czarnym lub biało-granatowym. Noszone są z marynarką i cygaretkami, spódnicami midi czy dżinsami.

Mała czarna

Dla Francuzek nie oznacza wcale mini. Może być to prosta czarna sukienka w wersji midi czy maksi. Jednak zawsze z rozcięciem na plecach lub całkowicie bez pleców. Powodzeniem cieszą się także modele w stylu slip dress. Długą, bieliźnianą sukienkę na cienkie ramiączka łączą z oversizową marynarką czy zakładają pod trencz.

Spodnie w kant

Szerokie spodnie w kant z podwyższoną talią nadają stylizacji paryskiego szyku. Można je łączyć z golfem, kopertową bluzką czy topem i kardiganem. W zależności od połączenia mogą mieć zarówno casualowy, wizytowy, jak i nawet wieczorowy charakter. Pamiętajmy, by wybierać kolory neutralne jak brązy i granaty lub barwy naturalne jak piaskowe beże czy khaki.

Sweter oversize

Ostatnim elementem, który jest wykorzystywany przez Francuzki, jest szeroki, luźny sweter. W białym lub jasnym kolorze, zakładany przez głowę, może być z golfem lub bez czy z opadającymi ramionami. Jednak najważniejsze jest, by miał zaakcentowany wyraźny splot. Francuzki nie lubią przesady w dodatkach, ale ten element dodaje smaku całości. Taki sweter także narzucają np. na sukienkę w stylu slip dress.

Kompletując swoją jesienną francuską szafę kapsułową pamiętaj, że Francuzki mają delikatną urodę. Podkreślają ją bardzo lekkim makijażem. Czasami zaakcentują usta czerwoną szminką. W ich garderobie przeważają jasne, cieliste kolory i zgaszone barwy. Jeśli wybierają wyraziste kolory to czerwony i jego ciemniejsze odcienie. Ubrania są dopasowane krojem lub luźne ale nigdy obcisłe. Francuzki nie lubią wyzywających strojów, dużych dekoltów. Wolą skromne komplety. Unikają krzykliwych wzorów, nadruków, napisów czy aplikacji. Jesienne stylizacje uzupełniają beretem czy kaszkietem oraz jedwabną apaszką. Francuzki dużą wagę przykładają do wygody dlatego na co dzień wybierają buty na płaskiej podeszwie i proste jak lordsy, loafersy, baleriny czy oksfordy. Jeśli kozaki czy botki, to także najlepiej na płaskiej podeszwie. Oczywiście, od święta dodają sobie centymetrów obcasem, ale zwykle nie bardzo wysokim i raczej solidnym, a jeśli wybierają szpilki - to też raczej te niziutkie. Jeśli chcą modowo zaszaleć, łączą ubrania ze swojej szafy kapsułowej ze skórzaną odzieżą np. spódnicą midi czy ramoneską.