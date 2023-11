Istnieje kilka rodzajów mikrodermabrazji. Dzięki różnym metodom jej wykonania, można dobrać typ zabiegu odpowiedni do skóry.

Jakie są rodzaje mikrodermabrazji i którą z nich możemy zrobić w domu?

W salonach kosmetycznych możemy zrobić mikrodermabrazję laserową, diamentową, korundową, wodną i tlenową.

Laserowa polega na użyciu lasera do usunięcia niedoskonałości i jest najbardziej inwazyjna. Diamentowa - wykorzystuje urządzenie z głowicą diamentową do usunięcia starego naskórka, korundowa - ściera naskórek intensywniej jak diamentowa, wykorzystując drobinki korundu.

Wodna usuwa stary naskórek wykorzystując wodę pod ciśnieniem, a tlenowa - usuwa stany zapalne przy wykorzystaniu tlenu pod ciśnieniem i jest najłagodniejsza. W domu możemy wykonać mikrodermabrazję używając specjalnego urządzenia, które złuszcza naskórek diamentową głowicą, pracującą pod ciśnieniem.

Urządzenia te przypominają maszynki z salonu, ale działają z mniejszą siłą. Można też wykorzystać specjalne maseczki do mikrodermabrazji. W salonie kosmetycznym w zależności od rodzaju zabiegu i obszaru, na którym są wykonywane mikrodermabrazja kosztuje od 200 zł do 600 zł, cena urządzenie do domowej mikrodermabrazji zaczyna się od ok. 50 zł, zaś maseczek to zaledwie kilka złotych.

Zalety mikrodermabrazji

Dlaczego warto zrobić zabieg mikrodermabrazji? Ma ona szereg korzyści, a istnieje niewielkie ryzyko, że zaszkodzi. Ważne jest, by w salonie wykonała go profesjonalistka i dobrała odpowiedni rodzaj zabiegu do naszej cery. Zaś domowy sposób jest jeszcze mniej inwazyjny niż salonowy. Jesień to doskonały czas na ten zabieg. Nie musimy obawiać się, że silne słońce podrażni nam skórę po jej złuszczeniu. Dzięki mikrodermabrazji pozbędziemy się przebarwień i zaskórników, które powstały latem. Ponadto odżywimy cerę przed świętami. Zabieg najlepiej powtarzać co 3 tygodnie.

Zabieg mikrodermabrazji

złuszcza stary naskórek, wygładzając

przyspiesza odnowę komórkową

usuwa zaskórniki i odblokowuje pory

poprawia krążenie krwi, a co za tym idzie koloryt skóry

zmniejsza widoczność zmarszczek

pobudza produkcję kolagenu, zwiększając elastyczność skóry

zwiększa wchłanianie substancji aktywnych

Jak zrobić domową mikrodermabrazję?

Krok 1

Oczyszczanie i otwieranie porów

Zacznij od oczyszczenia cery . Umyj ją dokładnie płynem czy pianką do mycia twarzy.

. Umyj ją dokładnie płynem czy pianką do mycia twarzy. Następnie nałóż na twarz maseczkę otwierającą pory, nazywaną także rozpulchniającą.

Możesz użyć maseczki sklepowej, cena to ok. 40 zł za opakowanie 150-200 ml

Lub zrobić sama maseczkę z rumianku i płatków owsianych. Wystarczy torebkę ziół zalać 2 szklankami wrzątku. Zaparzyć pod przykryciem 20 minut. Następnie 1 szklanką naparu zalać 2 łyżki płatków owsianych. Podgrzać, aż powstanie gęsta papka. Lekko ostudzić. Ciepłą, ale nie gorącą papkę nałożyć na twarz. Zdjąć po 20 minutach. Zmyć resztą naparu z rumianku.

Krok 2

Usuwanie martwego naskórka i zamykanie porów

Na umytej rumiankiem skórze możesz za pomocą urządzenia do mikrodermabrazji (od ok. 150 zł) przeprowadzić zabieg. Zabieg wykonuj zgodnie z zaleceniami podanymi w konkretnym modelu urządzenia. Zwróć uwagę na rodzaj końcówek i zacznij od tej najłagodniejszej dla skóry, na podany czas trwania zabiegu jaką zaleca producent oraz czy urządzenia ma być stosowane na suchą czy wilgotną skórę. Po użyciu nie zapomnij zdezynfekować głowicy.

(od ok. 150 zł) przeprowadzić zabieg. Zabieg wykonuj zgodnie z zaleceniami podanymi w konkretnym modelu urządzenia. Zwróć uwagę na rodzaj końcówek i zacznij od tej najłagodniejszej dla skóry, na podany czas trwania zabiegu jaką zaleca producent oraz czy urządzenia ma być stosowane na suchą czy wilgotną skórę. Po użyciu nie zapomnij zdezynfekować głowicy. Zwykle domową mikrodermabrazję wykonuje się na wilgotnej skórze przetartej np. solą fizjologiczną. I cały zabieg nie zajmuje więcej niż 5 minut. Urządzenia nie wolno trzymać w 1 miejscu. Należy je przesuwać od środka twarzy na boki, unikając okolic oczu.

Zamiast urządzenia możesz użyć domowej maseczki lub kremy do mikrodermabrazji. Jest to rodzaj maseczki czy kremu zawierające glinkę, które ściąga pory i peelingujące drobinki. Twarz masujemy 3-5 minut. Następnie zostawiamy kosmetyk na kwadrans. Po upływie czasu zmywamy letnią wodą.

Jest to rodzaj maseczki czy kremu zawierające glinkę, które ściąga pory i peelingujące drobinki. Twarz masujemy 3-5 minut. Następnie zostawiamy kosmetyk na kwadrans. Po upływie czasu zmywamy letnią wodą. W drogeriach internetowych ze składnikami kosmetycznymi możesz kupić korund kosmetyczny (6 zł/100 g) . Jest to tlenek glinu w postaci białych mikrokryształów. Wystarczy wymieszać go z kremem (w proporcji ½ łyżki korundu i 3 łyżki kremu). I masować twarz 3 minuty, następnie spłukać letnią wodą. Zamiast kremu możesz użyć żelu do mycia twarzy, żelu aloesowego lub oliwki czy naturalnego oleju. W sklepach dostępne są też gotowe peelingi do twarzy z korundem.

. Jest to tlenek glinu w postaci białych mikrokryształów. Wystarczy wymieszać go z kremem (w proporcji ½ łyżki korundu i 3 łyżki kremu). I masować twarz 3 minuty, następnie spłukać letnią wodą. Zamiast kremu możesz użyć żelu do mycia twarzy, żelu aloesowego lub oliwki czy naturalnego oleju. W sklepach dostępne są też gotowe peelingi do twarzy z korundem. Tak samo jak kupne maseczki do mikrodermabrazji czy peelingi z korundem podziała domowa maska z sody i soku cytrynowego. Wymieszaj 2 łyżki sody oczyszczonej, 1 łyżeczkę oliwy, sok wyciśnięty z 1 cytryny i łyżeczkę mleka. Utrzyj na gładką masę. Maską masuj twarz 2-3 minuty. Zostaw na 20 minut, zmyj letnią wodą.

Krok 3

Ukojenie, nawilżenie i odżywienie

Po intensywnym złuszczaniu skóra może być podrażniona dlatego warto nałożyć maskę z alg (od 10 zł/20 g). Zmywamy ją kojącym tonikiem, a twarz zostawiamy do wyschnięcia.

(od 10 zł/20 g). Zmywamy ją a twarz zostawiamy do wyschnięcia. Następnie nakładamy krem lub serum , która ma działanie silnie odżywcze i nawilżające. Warto, by kosmetyk zawierał witaminy A, E i C

, która ma działanie silnie odżywcze i nawilżające. Warto, by kosmetyk zawierał witaminy Możesz też użyć silnie regenerującego kremu czy żelu przeznaczonego do pielęgnacji skóry po mikrodermabrazji.

Ważne! Zachowaj środki ostrożności