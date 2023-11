Wiele nowych modeli zmywarek ma programy samoczyszczące i urządzenie samo informuje nas, kiedy taki program należy włączyć. Jednak nie wszystkie modele posiadają taką funkcję. Ponadto program samoczyszczenia polega na umyciu zmywarki wodą na najwyższej możliwej temperaturze i jeśli nie włożymy do środka odpowiedniego detergentu, może to być za mało. Podpowiadamy, jak zadbać o zmywarkę, by przyjemnie pachniała, a jej wnętrze lśniło.

Jak często myć zmywarkę?

Jeśli korzystasz z urządzenia codziennie, a czasami nawet 2-3 razy dziennie lub najczęściej wkładasz do mycia mocno zabrudzone, zatłuszczone naczynia, to taką zmywarkę trzeba przetrzeć wodą ze środkiem myjącym raz w tygodniu i puścić jeden wolny cykl mycia. Jeśli korzystasz rzadziej lub wstawiasz mniej brudne naczynia, co 2-3 tygodnie. Zmywarkę nawet rzadko używaną należy przemyć raz w miesiącu. Producenci zalecają dokładne mycie zmywarki raz na 3 miesiące, ale optymalnie jest wykonać je do 30 cykli mycia.

Zacznij od umycia wszystkich części zmywarki

Wyjmij cylinder filtr i sitko. Oczyść je z resztek jedzenia i umyj wodą z płynem pod bieżącą wodą.

Jeżeli na filtrze znajduje się kamień zanurz go w wodzie z dodatkiem octu. Na 2 szklanki wody dodaj 2 szklanki octu i zanurz filtr na 30 minut.

Następnie wodą do mycia naczyń umyj szuflady na sztućce, kosze na naczynia, górne i dolne śmigło, uszczelki. Do trudno dostępnych miejsc użyj starej szczoteczki do zębów.

Na koniec przetrzyj wnętrze zmywarki szmatką zwilżoną wodą z octem. Na 2 szklanki wody dodaj ½ szklanki octu. Jeśli przeszkadza ci zapach dodaj do roztworu kilka kropli olejku eterycznego, ale takiego, który kojarzy się z jedzeniem np. pomarańczowego, cytrynowego.

Jeśli nie masz czasu na dokładne mycie, skup się na oczyszczeniu z resztek samego filtra, a następnie ustawić na dnie zmywarki garnek z wodą z octem (wodę wymieszaj z octem w proporcji 1:5) i nastaw zmywarkę na 70 st.C. Jeśli to nie pomoże, musisz dokładnie wymyć urządzenie.

Zamiast octu możesz użyć kwasku cytrynowego. Na litr wody dodaj łyżkę kwasku lub wsyp go do pojemnika na tabletki/proszek do mycia naczyń i ustaw program mycia na najwyższą możliwą temperaturę.

Jeśli ze zmywarki nadal wydobywa się brzydki zapach, problem może leżeć w mocno zanieczyszczonym odpływie. Wsyp sodę oczyszczoną lub boraks w miejsce na tabletkę/proszek do mycia naczyń. I nastaw zmywarkę na program o temp. 80-90 st.C.

Zamiast octu, kwasku, sody czy boraksu możesz użyć specjalnych tabletek do czyszczenia zmywarek. Pamiętaj, by nie używać wszystkich preparatów na raz, bo mogą neutralizować swoje działanie. Najlepiej podzielić czyszczenie zmywarki na dwa etapy: z użyciem substancji o odczynie kwaśnym (ocet, kwasek cytrynowy), a następnie o odczynie zasadowym (soda, boraks).

Czyszcząc zmywarkę, warto odkręcić korek na sól i umyć go oraz gwint naokoło, a także pojemnik na proszek czy nabłyszczacz.

Na sam koniec umyj w środku i na zewnątrz drzwi zmywarki. Użyj do tego wody z kroplą płynu do mycia naczyń.

Jak na co dzień dbać o zmywarkę?