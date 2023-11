Kurtki outdoorowe to kurtki, które używane są podczas uprawiania sportu czy aktywnej turystyki na powietrzu np. podczas trekkingu. Określenie pochodzi z języka angielskiego, gdzie outdoor oznacza na zewnątrz. Kurtki takie mają świetne właściwości chroniące przed deszczem, śniegiem i wiatrem. Do tego są lekkie i przewiewne. Można je nosić na co dzień po mieście bez obaw o modową wpadkę, bo styl urban outdoor z roku na rok zyskuje na popularności.

Dlaczego warto postawić na taki rodzaj kurtki? Większość jesiennych kurtek przeciwdeszczowych wygląda jak bezkształtne worki. Zamiast podkreślać naszą figurę, dodają nam kilogramów. A do tego się w nich pocimy. Niby dzięki temu, że są luźne nie krępują ruchów ale dobrze dopasowana kurtka także może zapewnić swobodę, a do tego podkreślić nasze walory. Wystarczy wybrać odpowiedni model. Reklama Ponadto kurtki outdoorowe uszyte są ze specjalnych materiałów. Dzielą się na kurtkihardshellowe i softshellowe.Pierwsze są kurtkami przeciwdeszczowymi. Mają "oddychającą" membranę, która sprawia, że są one wodoszczelne, a jednocześnie nie powodują, że się w nich nadmiernie pocimy. Drugie to kurtki idealne na pogodny, ale wietrzny dzień. Zapewniają dobrą ochronę przed wiatrem i mają właściwości ocieplające. Istnieją także kurtki hybrydowe, łączące właściwości modeli hard- i softshellowych. Kolorowo, kobieco, ciepło: wielozadaniowe kurtki na zimowe chłody Zobacz również Jak wybrać dobrą kurtkę outdorową? Zwróć uwagę, by kurtka miała kaptur i ściągacz, pozwalający regulować jej dopasowanie do głowy. pozwalający regulować jej dopasowanie do głowy. Ważne, by otwory wentylacyjne znajdowały się w okolicy pach. znajdowały się w okolicy pach. Pomocne będą także zapinane kieszenie.

Jeśli masz krąglejszą pupę, a także lubisz jeździć na rowerze, wybierz model sięgający lekko za linię bioder. Ukryje mankamenty sylwetki i zapewni komfort jazdy. Dobre będą kurtki w typie parki, ze ściągaczem w talii. Dzięki podkreśleniu talii, podzielimy sylwetkę. Jeśli nie lubisz ściągacza, wybierz kurtkę, która ma szerokie patki w talii. Dobrze wyglądają także kurtki z przedłużonym tyłem np. lekko zaokrąglonym.

Jeśli masz krąglejszy brzuch wybierz model pudełkowy. Najlepiej z dużymi kieszeniami lub odznaczającym się suwakiem. Kieszenie zatuszują brzuszek, a suwak wydłuży cała sylwetkę, wyszczuplając ją.

Jeśli wolisz krótką kurtkę sięgającą do linii bioder, wybierz taką, która ma odznaczające się wstawki na bokach albo kolorowe dodatki jak suwak, troczki czy jest dwukolorowa. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczaniu kolorów możesz zatuszować mankamenty sylwetki. Np. wybierz ciemniejszą górę, gdy masz większy biust lub ciemniejsze boki, gdy masz wałeczki w talii. Reklama Jesień kurtką stoi - topowe modele tegorocznego sezonu Zobacz również Poniżej pokazujemy najmodniejsze modele, które z łatwością dobierzesz do swojej figury.