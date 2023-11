Jak i kiedy umyć okna, by nie było na nich śladów smug? Oto kilka zasad, które sprawią, że świat zza szyb w naszym domu będzie wyglądał wyjątkowo czysto i przejrzyście.

Kiedy najlepiej myć okna? Teraz!

Okazuje się, że najlepiej myć okna… właśnie jesienią! Oczywiście, w bezdeszczowy dzień. W sezonie jesiennym jest jeszcze ciepło, ale nie upalnie. W zbyt słoneczny, letni dzień woda szybciej paruje i zostawia ślady. Zaś gdy temperatura spada poniżej zera, cząsteczki wody zamarzają na szybie zanim zdążą do końca odparować. Wybieramy pochmurny dzień lub myjemy okno o takiej porze dnia, kiedy nie pada na nie bezpośrednio słońce.

Czym myć okna, by deszcz nie zostawiał na nich smug?

Ważne jest też, by okna myć odpowiednimi szmatkami. Najlepsze będą ściereczki wykonane z mikrofibry. Materiał ten łatwo chłonie wodę i jest niezwykle miękki. Najlepsze ściereczki to takie, które zawierają 70%-80% włókna wiskozowego oraz 30%-20% polipropylenu. Mają widoczne pętelki na splocie i gramaturę ok. 250-300 g/m2. Po użyciu, ściereczki pierzemy w temperaturze 40 st.C bez używania detergentów. Zamiast ściereczek z mikrofibry możemy użyć także starych nylonowych rajstop.

Jakiego środka użyć do szyb?

Ważne jest, by nie tylko zaraz po naszym umyciu na szybie nie zostawały smugi. Istotne jest też, by jesienne deszcze nie zostawiały na nich śladów. Woda deszczowa spływając strugami, pozostawia osad z zanieczyszczeń. By ograniczyć osadzanie się brudu z wody deszczowej, wystarczy umyć okna domowym środkiem antystatycznym. Jak przygotować środek, który sprawi, że deszcz nie zostawi smug na szybie?

Wymieszaj 3 szklanki ciepłej wody z 1/2 szklanki denaturatu (lub alkoholu izopropylowego, ok. 17 zł/1 litr). Denaturat czy alkohol odtłuszczą szyby, dodatkowo zabezpieczą je przed mrozem i sprawią, że nie będą parowały od środka zimą.

ok. 17 zł/1 litr). Denaturat czy alkohol odtłuszczą szyby, dodatkowo zabezpieczą je przed mrozem i sprawią, że nie będą parowały od środka zimą. Do sporządzonej mikstury dodaj 1/2 łyżeczki soli i 2 łyżki soku z cytryny , dzięki którym szyby będą błyszczały. Możesz zamiast nich dodać 3 łyżki płynu do zmywarki do nabłyszczania naczyń.

, dzięki którym szyby będą błyszczały. Możesz zamiast nich dodać do nabłyszczania naczyń. Wlej też nakrętkę płynu do zmiękczania tkanin lub 2 łyżki gliceryny (od 12 zł/500 ml). Obie te substancje pozostawiają na szybie niewidoczny filtr ochronny. Szyba staje się gładsza, szybciej spływa po niej deszcz, a pył i brud mają mniejsze szanse na osadzanie się.

(od 12 zł/500 ml). Obie te substancje pozostawiają na szybie niewidoczny filtr ochronny. Szyba staje się gładsza, szybciej spływa po niej deszcz, a pył i brud mają mniejsze szanse na osadzanie się. Zamiast denaturatu lub alkoholu oraz płynu do zmiękczania tkanin i gliceryny możesz użyć 3/4 szklanki zimowego płynu do spryskiwaczy samochodowych. Większość zimowych płynów do szyb samochodowych zawiera alkohol i glicerynę.

Większość zimowych płynów do szyb samochodowych zawiera alkohol i glicerynę. Okna myj w rękawiczkach nitrylowych (od 6 zł/para). Są bezpieczne dla alergików, a jednocześnie dobrze chronią przed środkami chemicznymi. Po wyczyszczeniu okien, umyj ręce, osusz i wetrzyj w dłonie krem natłuszczający. Pamiętaj, że preparaty zawierające alkohol mocno wysuszają naskórek.

Jak myć okna?

Zacznij od umycia framug . Jeśli masz okna plastikowe i są bardzo zanieczyszczone, możesz na plastikowe framugi nałożyć olej lniany . Zostawić na kwadrans i wytrzeć ściereczką, a następnie przetrzeć płynem do szyb przygotowanym wg. powyższego przepisu. Olej rozpuści zabrudzenia, a płyn odtłuści ramę i pokryje ochronnym filmem.

. Jeśli masz okna plastikowe i są bardzo zanieczyszczone, możesz na plastikowe framugi nałożyć . Zostawić na kwadrans i wytrzeć ściereczką, a następnie przetrzeć płynem do szyb przygotowanym wg. powyższego przepisu. Olej rozpuści zabrudzenia, a płyn odtłuści ramę i pokryje ochronnym filmem. Jeśli plastikowe framugi są zżółknięte nałóż na nie sodową pastę. Wymieszaj 3 łyżki sody oczyszczonej, 2 łyżki soku z cytryny i 1 łyżkę octu spożywczego. Nałóż pastę na 10 minut. Zmyj ciepłą wodą i dopiero przemyj płynem. Wytrzyj do sucha.

Wymieszaj 3 łyżki sody oczyszczonej, 2 łyżki soku z cytryny i 1 łyżkę octu spożywczego. Nałóż pastę na 10 minut. Zmyj ciepłą wodą i dopiero przemyj płynem. Wytrzyj do sucha. Jeśli masz framugi drewniane umyj je w wodzie z mydłem i amoniakiem. Na 2 litry wody dodaj 2 łyżki mydła w płynie i 1/4 szklanki amoniaku. Miksturą umyj framugi. Dokładni spłucz.

Na 2 litry wody dodaj 2 łyżki mydła w płynie i 1/4 szklanki amoniaku. Miksturą umyj framugi. Dokładni spłucz. Do czyszczenia framug używaj miękkiej szczoteczki. Czyść powierzchnię kolistymi ruchami.

Następnie umyj szyby. Jeśli są bardzo zanieczyszczone przez owady możesz je najpierw umyć roztworem wody i amoniaku (na 2 litry wody dodaj 1/4 szklanki amoniaku). Następnie umyj szyby płynem antystatycznym (receptura w poprzednim akapicie).

(na 2 litry wody dodaj 1/4 szklanki amoniaku). Następnie umyj szyby (receptura w poprzednim akapicie). Myjąc szybę mikrofibrą lub nylonowymi rajstopami wykonuj ruchy z góry na dół, tak by ściągnąć kurz. Wycierając do sucha, wykonuj ruchy od boku do boku okna. Do wycierania użyj drugiej, suchej szmatki.

Jeśli mimo zastosowania powyższych sposobów nadal szyby nie są lśniąco czyste sprawdź, czy woda, której używasz jest niezakamieniała. Jeśli tak, do mycia okien użyj wody przefiltrowanej, przegotowanej lub demineralizowanej (od 7 zł/5 litrów).

Do najważniejszych świąt w roku czyli Bożego Narodzenia pozostały niecałe 2 miesiące. Jeśli teraz umyjemy okna, stosując powyższe wskazówki, pozostaną czyste do świąt. My będziemy mogły się skupić na przygotowaniu świątecznej biesiady, ograniczymy przedświąteczny stres, a także zmniejszymy ryzyko nabawienia się przeziębienia. Jeśli jednak zdecydujesz się myć okna już zimą pamiętaj, by myć je wodą letnią, a nie ciepłą, jak teraz.