"Jak na kobietę całkiem nieźle prowadzisz”, "Do twarzy ci z dodatkowymi kilogramami”, "Dobrze wyglądasz. Jak na ciebie”, "Dostałeś tę pracę? Ale ci się trafiło!” – to tylko niektóre przykłady neggingu. Co to jest negging? Co wywołuje w osobie, która otrzymuje takie "fałszywe komplementy”? Jak się przed nim bronić?