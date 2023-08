Stowarzyszenie zbadało szkolne statuty i domaga się ich zmian.

Zgodnie z zaprezentowanym przez stowarzyszenie raportem, na 69 miejskich liceów 57 wymaga określonego koloru bielizny, 62 zakazują nieodpowiadających im fryzur, a 56 - regulowania brwi.

W niektórych przypadkach uczniowie byli zmuszeni zdjąć w szkole bieliznę, ponieważ miała ona nieregulaminową barwę - przy czym sprawdzanie koloru odbywało się publicznie, na korytarzu lub w sali gimnastycznej, w obecności uczniów płci obojga. Szkoły potrafią domagać się określonego składania skarpetek, albo żądać, by uczeń zmienił jedną skarpetkę - bo nie odpowiada ona regulaminowi. Druga jakoś przeszła inspekcję.

- Nasze badanie wykazało nadmierne ograniczenia, ujawniające brak rozsądku - powiedział rzecznik stowarzyszenia prawników.

Prawnicy poprosili uczniów o wymienienie "nierozsądnych" wymogów ich szkół. Uczniowie opowiedzieli, że dziewczętom kazano związywać włosy poniżej uszu. Tłumaczono to faktem, jakoby chłopców mogło ogarnąć podniecenie na widok damskiego karku. Albo też odpowiadano krótko: "bo tego wymaga rząd" - twierdzi stowarzyszenie. Pewien uczeń był rugany przez półtorej godziny za ogolenie sobie połowy zarostu - choć szkolny regulamin tego nie zakazywał. Uczniom zakazano podnoszenia tematu regulaminu szkolnego podczas zebrania, strasząc, że może to doprowadzić do obniżenia stopni na świadectwie.

Poproszony o komentarz urzędnik kuratorium stwierdził, że zmieniło się społeczeństwo, które - jego zdaniem - obecne wyznaje znacznie bardziej "zróżnicowane zasady".

- Poinstruujemy szkoły, żeby dokonały przeglądu regulaminów pod kątem naruszeń praw człowieka - zapowiedział. (PAP)

