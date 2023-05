Reklama

W Polsce Dzień Matki ma stałą datę i wypada zawsze 26 maja. Jednak nie we wszystkich krajach jest tak samo. Na przykład we Francji i Szwecji życzenia na Dzień Matki będą składane dopiero w ostatnią niedzielę maja, a w Grecji, Włoszech czy Niemczech już były – w drugą niedzielę maja.

Dzień Matki 2023: Nie zapomnij o życzeniach!

Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych świąt w kalendarzu. Świętujemy wówczas miłość i bezgraniczne poświęcenie, jakie swoim dzieciom okazują Mamy. Ich troska i wsparcie to coś, co kształtuje nas na całe życie, dlatego nie można zapomnieć o tym szczególnym dniu.

Życzenia na Dzień Matki: Gotowe czy oryginalne?

Większość z was ma już zapewne przygotowany odpowiedni prezent z okazji Dnia Matki – czy to kwiaty i czekoladki, czy coś bardziej odpowiadającego hobby danej osoby. Do podarunku warto dołączyć kartkę z życzeniami lub po prostu złożyć je samemu.

Wiele osób samodzielnie wymyśla życzenia na Dzień Matki, ponieważ dzięki temu mogą w nich zawrzeć wszystko, co chcieliby danej osobie powiedzieć oraz odnieść się do jej konkretnych cech czy zainteresowań.

Duża grupa nie ma jednak takiej łatwości w samodzielnym przygotowaniu ciepłych słów, dlatego woli skorzystać z gotowych życzeń na Dzień Matki. Właśnie dla takich osób przygotowaliśmy wybór najlepszych wierszyków dla Mamy.

Życzenia na Dzień Matki 2023: Krótkie i zabawne czy piękne i wzruszające?

W tym artykule skupimy się na krótkich i zabawnych życzeniach na Dzień Matki. Jeśli jednak szukacie pięknych i wzruszających życzeń, to zapraszamy pod poniższy link:

Krótkie życzenia na Dzień Matki. Gotowe wierszyki

Krótkie życzenia na Dzień Matki 2023 sprawdzą się w popularnych komunikatorach lub w SMSie. Mogą być też wstępem do poważniejszych życzeń, które mamy zamiar złożyć dopiero przy wręczaniu prezentu dla Mamy. Oto najlepsze krótkie życzenia na Dzień Matki 2023.

*

Kochana Mamo, podbijaj cały świat.

Uśmiechaj się szeroko i żyj nam tysiąc lat.

*

W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta,

składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam.

By życie było kwiatami usłane,

tak piękne i czyste jak letni poranek.

*

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku

Za to, że dni moje tęcza malujesz dziś

Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

Dla Najukochańszej Mamy od...

*

Dzień Matki jest tylko raz w roku,

Ale to piękny dzień i pełen uroku.

Dziękuję Ci za wszystkie wspólne chwilę,

Wakacje nad morzem, spacerów każdą milę.

*

Mamo, tak bardzo Cię kocham

i dziękuję Ci za Twój uśmiech,

który ogrzewa mnie w różnych chwilach życia,

a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.

Zabawne życzenia na Dzień Matki: Gotowe wierszyki

W Dniu Matki warto wywołać na ustach naszej bliskiej osoby uśmiech, dlatego podpowiadamy kilka zabawnych wierszyków, które może wykorzystać jako życzenia dla Mamy.Śmieszne rymowanki sprawdzają się przy wielu okazjach – 26 maja też do nich należy. Oto najlepsze zabawne życzenia na Dzień Matki 2023.

*

Czasem wstajesz lewą nogą, wnet ci wszyscy z drogi schodzą.

Czasem wrzeszczysz, karzesz, karcisz, nawet drobny powód ci wystarczy.

Ale musisz, mamo, wiedzieć, że kocham cię najbardziej na świecie,

bo jesteś najlepsza, wspaniała, jedyna i wyraża to ma mina.

Przyjmij ode mnie te skromne życzenia: zdrowia, szczęścia i marzeń spełnienia.

*

Ty dałaś mi dom i całe swoje serce,

Więc składam Ci Mamo życzenia w podzięce.

Jesteś mą ostoją, mym całym wszechświatem.

I zawsze już będę twoim małym "wariatem".

*

Dużo Mamie mówić miałem – lecz gdy biegłem, zapomniałem.

Więc Mamusiu nadstaw uszka i zapytaj się serduszka:

niech Ci powie jego bicie, że ja kocham Cię nad życie.

*

Kochana Mamo - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu jest fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować.

*

Kocham Cię mamo

Za Twe bajki

O kocie, który nie palił fajki.

Kocham Cię Mamo

Bo serce Twoje bije tak samo jak serce moje

Kochanej Mamie ...