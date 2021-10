Znajomość najważniejszych informacji dotyczących znaków zodiaku, może pomóc w podejmowaniu codziennych decyzji, tworzeniu relacji, poznaniu swojej osobowości. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Czym są znaki zodiaku

Okrąg na sferze niebieskiej zawiera w sobie dwanaście gwiazdozbiorów, a to są właśnie znaki zodiaku. Przez dwanaście miesięcy środek Słońca przesuwa się na kole, a przez około miesiąc pozostaje w każdej z konstelacji Zodiaku. Wiele osób wierzy w to, że czas narodzin i znak zodiaku, ma wpływ na osobowość człowieka jego charakter, a także życie.

Znaki zodiaku - daty urodzin

Aby określić swój znak zodiaku, trzeba wziąć pod uwagę datę urodzenia:

Baran - osoba urodzona w terminie 21 marca - 19 kwietnia,

Byk - to Twój znak, jeśli urodziłeś się w terminie 20 kwietnia - 22 maja,

Bliźnięta - znak osób, które urodziły się w terminie - 23 maja - 21 czerwca,

Rak - osoba urodzona w terminie - 22 czerwca - 22 lipca,

Lew - to Twój znak, jeśli urodziłeś się w terminie 23 lipca - 23 sierpnia,

Panna - znak osób, które urodziły się w terminie 24 sierpnia - 22 września,

Waga - osoba urodzona w terminie 23 września - 22 października,

Skorpion - to Twój znak, jeśli urodziłeś się w terminie 23 października - 21 listopada,

Strzelec - osoba urodzona w terminie 22 listopada - 21 grudnia,

Koziorożec - to Twój znak, jeśli urodziłeś się w terminie 22 grudnia - 19 stycznia,

Wodnik - znak osób, które urodziły się w terminie 20 stycznia - 18 lutego,

Ryby - osoba urodzona w terminie 19 lutego - 19 marca.

Poniżej znajdziesz charakterystykę każdego znaku zodiaku. Zapoznaj się z nią, jeśli chcesz wykorzystać taką wiedzę w codziennym życiu.

Znaki zodiaku - charakterystyka

Każdy znak zodiaku oznacza inne cechy charakteru. Okazuje się, że ich znajomość może pomagać podejmować decyzje, co wpływa na jakość i komfort życia. Warto zapoznać się z charakterystyką swojego znaku zodiaku, aby zyskać szansę na większą kontrolę przebiegu wydarzeń.

Znaki zodiaku: Baran

Osoby spod tego znaku cenią sobie szczerość, są aktywne i lubią podejmować decyzje. Osoby spod znaku Barana nie wytrzymają długo w jednym miejscu. Lubią działać i dobrze im to wychodzi. Są to osoby dynamiczne, lubiące podejmować spontaniczne decyzje. Z pewnością można powiedzieć, iż z Baranem nie ma czasu się nudzić. Mocną cechą osób spod tego znaku jest niezrażanie się porażkami, ciągłe wyznaczanie celów i dążenie do nich.

Znaki zodiaku: Byk

Byki lubią żyć pełnią życia, doświadczać, ale stawiają również na wygodę i komfort. Osoby spod tego znaku są uparte i bardzo konsekwentne w działaniu. Byki cenią sobie poczucie bezpieczeństwa, dlatego starają się zadbać o posiadanie tego, co im je zapewnia. Niestety byki nie bywają spontaniczne, mogą również okazywać się zaborcze.

Znaki zodiaku: Bliźnięta

Osoby spod tego znaku lubią zdobywać nową wiedzę i przychodzi im to bez większego trudu. Bliźnięta potrafią zadbać o dystans emocjonalny, czerpią przyjemność z poznawania nowych ludzi oraz podtrzymywania dobrych relacji z innymi. Bliźnięta są ciekawe świata, co wpływa korzystnie na ilość i jakość posiadanej przez nie wiedzy. Niestety osoby spod tego znaku mogą mieć słomiany zapał.

Znaki zodiaku: Rak

Osoby spod tego znaku są zazwyczaj pełne sprzeczności. Raki często zmieniają zdanie, ich nastroje bywają bardzo różne, cechuje je również nieprzeciętna wrażliwość. Raki są empatyczne i współczujące, chętnie pomagają innym. Osoby spod tego znaku raczej unikają ryzyka, są bardzo łagodne. Niestety raki mogą bywać nadwrażliwe, niepewne siebie oraz uparte.

Znaki zodiaku: Lew

Lwy lubią bywać w centrum uwagi. Osoby spod tego znaku lubią, gdy wzbudzają w innych respekt i uznanie. Lew lubi aktywność, ma duże pokłady energii, które chętnie spożywa. Lwy są szczere, lojalne i posiadają zdolności organizacyjne. Niestety osoby spod tego znaku bywają również pretensjonalne oraz uparte.

Znaki zodiaku: Panna

Panny objawiają szczególnie zamiłowanie do porządku. Osoby spod tego znaku lubią poznawać świat, zdobywać wiedzę z różnych dziedzin. Rozmowa z osobą spod znaku panny może być bardzo ciekawa i pełna nowych informacji. Osoby spod tego znaku zawsze starają się dobrze przygotować do realizacji działań, które są dla nich ważne. Panny są inteligentne i racjonalne, niestety bywają również pednatyczne i konserwatywne.

Znaki zodiaku: Waga

Waga jest przede wszystkim towarzyska i lojalna. Osoby spod tego znaku posiadają zdolności artystyczne, Rozmowa z wagą jest bardzo przyjemna dla innych. Waga dąży do osiągnięcia życiowej równowagi, ale nie przepada za rozwiązywaniem problemów. Osoby spod tego znaku są bardzo taktowne, ale bywają również rozgadane i leniwe.

Znaki zodiaku: Skorpion

Skorpiony są bardzo energiczne, lubią działanie. Osoby spod tego znaku określane są często jako tajemnicze. Skorpiony mają często zmienne nastroje. Osoby spod tego znaku są zaradne, skrupulatne oraz odważne. Niestety skorpiony bywają również niepokorne, mściwe i kłamliwe.

Znaki zodiaku: Strzelec

Osoby spod tego znaku dbają zarówno o siebie jak i o innych. Pamiętają o swoich potrzebach, ale mają na uwadze również dobro innych. Strzelce są entuzjastyczne oraz spontaniczne. Niestety osoby spod tego znaku bywają również zarozumiałe.

Znaki zodiaku: Koziorożec

Koziorożce to najwięksi konserwatyści. Osoby spod tego znaku cenią sobie spokój, nie przepadają za zmianami. Koziorożce są odpowiedzialne i konsekwentne, niestety bywają także zbyt wymagające i przejmują się opinią innych.

Znaki zodiaku: Wodnik

Osoby spod tego znaku lubią być wolne, ograniczenia źle wpływają na samopoczucie wodnika. Osoby spod tego znaku są bardzo kreatywne oraz niezależne i wierne. Niestety wodnik bywa również zadufany w sobie.

Znaki zodiaku: Ryby

Osoby spod tego znaku mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię, lubią żyć we własnym świecie. Ryby zyskują sympatię otoczenia, potrafią również radzić sobie z problemami. Osoby spod tego znaku są romantyczne, nie poddają się, jeśli chodzi o związki. Niestety ryby często wyolbrzymiają.

Znaki zodiaku dopasowanie

Kompatybilność znaków jest bardzo ważna dla nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji. Najlepszym partnerem dla Barana okaże się Panna. Charaktery tych dwóch znaków doskonale się uzupełniają. Jeśli chodzi o Byka, dobrze sprawdzi się połączenie z Rakiem, które umożliwia harmonijny związek. Bliźnięta wspaniale czują się ze Strzelcami, te znaki pasują do siebie w wielu ważnych aspektach. Lew dopełni się dobrze z osobą spod znaku Wagi. Panna może stworzyć owocny związek z Baranem lub Koziorożcem. Skorpion zaś dogada się z Rybami a Wodnik z Baranem.

Warto przed nawiązaniem relacji dowiedzieć się, jaki znak zodiaku posiada druga osoba. Z pewnością da to odpowiedzieć, czy warto starać się o rozwój takiej relacji. Niektóre połączenia mogą być bowiem nieudane, a wpływ na to ma charakter. Jeśli chcesz tworzyć dobre relacje, warto zgłębiać tajniki związane ze znakami zodiaku.