O podpowiedzi, jak tego uniknąć poprosiliśmy ekspertkę Karolinę Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

1. Brak ustalonego budżetu

Wiecie, jaką kwotą dysponujecie? Odejmijcie 5-10% i zabierzcie się do planowania – zaczynając od wyboru i rezerwacji sali, zespołu lub DJ-a i fotografa plus kamerzysty. To największe wydatki i od tego, ile uda Wam się na nich zaoszczędzić w stosunku do pierwotnego planu zrobionego po rekonesansie cenowym zależy, na co będziecie mogli sobie pozwolić, realizując pozostałe pomysły.

2. Nieśledzenie wydatków

Część par korzysta z arkuszy kalkulacyjnych zachowanych na dysku lub online z dostępem z dowolnego miejsca i w każdej chwili – w telefonie. Niektórzy wybierają zwykły zeszyt lub aplikacje ślubne. Każdy pomysł jest dobry, o ile macie do tych danych obydwoje szybki dostęp, nie dokonujecie zakupów ani nie podpisujecie umów bez sprawdzenia, czy na pewno trzymacie się budżetu. Warto ustalić między sobą wcześniej w jakich obszarach możecie podnieść kwotę maksymalną wydatku, a w jakich wtedy trzeba będzie budżet zmniejszyć.

3. Niedopatrzenia lub błędy w umowach z usługodawcami

Warto zwrócić uwagę w umowach na ewentualne dodatkowe czy „ukryte” koszty, czyli wszystko to, na czym Wam zależy, a nie jest precyzyjnie opisane w dokumencie, który podpiszecie. Istotne bardzo jest też to, na co umawiacie się z usługodawcą na wypadek odwołania wesela z Waszej winy lub leżącej po jego stronie. Należy również określić kary umowne lub inne rozwiązania w przypadku niewykonania usługi należycie – na przykład zmiany fotografa i związanego z tym innego standardu.

Ważne, aby doprecyzować w umowie, jaką rolę pełnią wszelkie przedpłaty – zaliczka czy zadatek. Ta pierwsza podlega zwrotowi w przypadku Waszej rezygnacji – na określonych w umowie warunkach, a druga przepadkowi, jednak w sytuacji wycofania się z umowy przez usługodawcę, zadatek musi on zwrócić w podwójnej kwocie, co pozwala Wam na szybsze znalezienie zastępstwa.

4. Zbyt dużo… zaproszonych osób na wesele

Stwierdzenie to może wydać się kontrowersyjne – biorąc pod uwagę ograniczony budżet, chęć spędzenia tego czasu z osobami, z którymi macie faktyczną relację, a nie same więzy krwi, łatwo ustalić listę, kogo zapraszacie, a kogo nie. Czy to takie proste?

Czas pandemii koronawirusa, który narzucił znaczące limity w liczbie weselników, zmusił pary do refleksji nad tym, z kim najbardziej chcieliby spędzić ten tak ważny dla nich dzień. Akurat ten czynnik mógł paradoksalnie „pomóc” części par, które wcześniej poszły na niechciane kompromisy z rodziną, ile ciotek i wujów poznanych w zamierzchłej przeszłości powinno znaleźć swoje miejsce przy weselnym stole.

5. Trudne wybory w trakcie planowania ślubu i wesela

Asertywność przydaje się we współpracy z usługodawcami, ale i osobami z Waszego otoczenia, które mają mnóstwo pomysłów na… Wasze wesele i nie ustają w przekonywaniu Was do nich, a nie dorzucą do tego ani grosza.

Jeśli ktoś usilnie próbuje namówić Was do rozwiązania, którym nie jesteście zainteresowani lub nie chcecie przekraczać ustalonego budżetu, to rozważcie, czy chcecie konsultować się dalej z taką osobą, a w przypadku spraw organizacyjnych podjąć współpracę z taką osobą czy reprezentowaną przez niego/ją firmą. Nie ma sensu czuć się w obowiązku ciągłego tłumaczenia ze swoich wyborów przed usługodawcą, zamiast mieć w nim wsparcie?

6. Noclegi dla gości – jak nie zapłacić więcej, niż planujecie

Jeśli chcecie zapewnić wybranym gościom nocleg, koniecznie dodajcie taką informację na zaproszeniu. Jeżeli dodatkowo dostępne są miejsca noclegowe dla zainteresowanych, także jasno doprecyzujcie, ile tych miejsc jest, jak i do kiedy należy dokonać rezerwacji i kto… za to zapłaci. Kulturalnym rozwiązaniem jest dołączenie do zaproszeń karteczek, na przykład takiej treści: „Informujemy, że w obiekcie dostępne są miejsca noclegowe. Dzięki uprzejmości właścicieli obiektu, nasi goście otrzymują 15% rabatu na pierwszą noc i 30% na każdą kolejną. W razie zainteresowania dokonaniem rezerwacji, prosimy o – w miarę możliwości – jak najszybsze skontaktowanie się recepcją hotelu, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. W razie potrzeby, służymy pomocą”.