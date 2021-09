Księżna Kate pokazał,a co potrafi na wycieczce rowerowej po lasach Kumbrii. Żona Williama dołączyła do grupy kadetów, których jest honorową komendantką. Wszystko to z okazji otwarcia centrum treningowego, które umożliwi setkom kadetów z całej Wielkiej Brytanii udział w najróżniejszych aktywnościach, budujących ich pewność siebie i zdolności przywódcze.

Sprawdźcie, jak księżna prezentowała się w sportowej odsłonie.