Pandemia a regularność profilaktyki

Jak wynikło z badań nie tylko odwołane wizyty i utrudniony dostęp do wielu przychodni były powodem dla którego Polki rzadziej wykonywały profilaktyczne badania lekarskie w dobie pandemii. Prawie 22% kobiet stwierdziło, że ze względu na ciągłe przebywanie w domu trudniej jest mi się zmobilizować do umówienia wizyt, z kolei tyle samo kobiet deklaruje, że całkowicie zrezygnowały z tradycyjnych wizyt w gabinecie, ponieważ boją się zakażenia COVID-19. Z kolei niemal 47% kobiet jest zdania, że póki czuje się dobrze nie ma potrzeby umawiania się na wizyty lekarskie. Takie podejście może zagrażać naszemu zdrowiu, ze względu na to, że to właśnie profilaktyka jest kluczem do zdrowia zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym!

Z czego może wynikać strach przed badaniami?

- Pandemia namieszała nam w głowach, co przejawia się nie tylko w sferze psychicznej, ale również w ogólnym podejściu do swojego zdrowia, w tym również do profilaktyki zdrowotnej. Towarzyszący lęk i strach przed chorobą blokuje kobiety do regularnych badań w gabinecie lekarskim, a część osób zdalnych konsultacji ze specjalistami nie uznaje. To duży problem i konieczna jest z pewnością tutaj edukacja i przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa w placówkach, w których miałoby się odbyć konkretne badanie. Ale to już jest rola placówek medycznych. Być może kobiety czują też dużą odpowiedzialność za zdrowie swojej rodziny, dlatego nie decydują się na badania w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi, co wiąże się z ryzykiem zakażenia COVID-19 – mówi dr Magdalena Namysłowska, psychiatra i psychoterapeuta z Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii.

Odwołana wizyta lekarska może powodować błędne koło strachu. Rezygnujemy z wizyty, ponieważ boimy się zakażenia, ale przecież i tak musimy zbadać się w późniejszym czasie! Pojawia się wtedy niepewność… Czy dobrze zrobiłam, że odwołałam wizytę? Czy nie powinnam tego zrobić od razu, w trosce o swoje zdrowie fizyczne? Z pomocą może przyjść psychoterapia – w dobie pandemii dobrym rozwiązaniem może być spotkanie online z psychoterapeutą, bez konieczności osobistego spotkania w gabinecie.

Psychoterapia online – czy jest skuteczna tak samo jak psychoterapia tradycyjna?

Według innego badania [2] samopoczucie prawie 2/3 badanych pogorszyło się przez wybuch epidemii COVID-19 w marcu 2020 w Polsce (64%). Złe samopoczucie, uciążliwy strach bądź lęk mogą prowadzićdo zaburzeń zdrowia psychicznego, zwłaszcza jeśli utrzymują się stosunkowo długo, np. przez okres dwóch tygodni. W takim wypadku warto zasięgnąć porady specjalisty – psychologa bądź psychoterapeuty. Wiele poradni wyszło naprzeciw sytuacji pandemicznej, oferując konsultacje zdalne. Jak się okazuje, nie wszyscy są jednak przekonani do takich rozwiązań, myśląc, że taka forma pomocy jest mniej skuteczna. Postanowiliśmy zapytać się ekspertki, psychoterapeutki Jagny Ambroziak jakie jest jej zdanie na temat terapii realizowanej online.

Będąc psychoterapeutką regularnie superwizjuję swoją pracę oraz sama uczęszczam na psychoterapię. Robię to w trosce o siebie i swoich pacjentów, ponieważ dzięki temu wiem, że jestem w stanie lepiej wykonywać swoją pracę. Widuję się z moim psychoanalitykiem 3 razy w tygodniu, w trakcie lockdownu pracowaliśmy rozmawiając przez telefon. Kiedyś taka forma terapii była nie do pomyślenia, natomiast teraz jest już normą. Co więcej, jest wiele badań mówiących o tym, że psychoterapia online naprawdę się sprawdza. Są to badania zrealizowane na najlepszych uniwersytetach, tj. Haiffa czy Cambridge. Wynika z nich, że skuteczność psychoterapii online jest taka sama jak skuteczność psychoterapii offline – mówi Jagna Ambroziak, Psychoterapeutka z Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii. Sama psychoterapię online prowadzę już od wielu lat z uwagi na to, że mam doświadczenie pracy poza Polską. W związku z tym, fizyczna obecność pacjenta lub moja nie była czasem możliwa. Jako psychoterapeutka rekomenduję taką formę uczęszczania na psychoterapię – puentuje ekspertka.

1. Badanie „Profilaktyka zdrowotna w czasach COVID-19 i wpływ mediów społecznościowych na samoocenę kobiet” przeprowadzone na zlecenie Instytutu LB Medical. Badanie zostało zrealizowane w dn. 2-3 marca 2021 przez agencję SW Research, n=805, metoda badawcza CAWI

2. Badanie stanu zdrowia psychicznego Polek przeprowadzone na zlecenie Instytutu LB Medical. Badanie zostało zrealizowane w dn. 3-9 grudnia 2020 przez agencję SW Research metodą wywiadów indywidualnych (IDI online) za pośrednictwem aplikacji ZOOM z wykorzystaniem kamer internetowych.