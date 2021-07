1. Po 18:00 nie powinno się jeść

Często słyszymy, że kolację powinno się zjeść do godziny 18:00, ponieważ jedzenie po tej godzinie sprzyja przybieraniu na wadze. Nic bardziej mylnego. Wzrost masy ciała jest wynikiem nadmiaru energii i nie jest zależny od godziny spożycia posiłku. Optymalny czas na kolację to 2-3 godziny przed snem. Wówczas jakość naszego snu będzie dobra, ponieważ trawienie nie będzie tego zaburzało i również nie będziemy odczuwać głodu. Od naszego codziennego rytmu życia powinna zależeć pora przyjmowania ostatniego posiłku.

2. Lewoskrętna witamina C działa lepiej

Lewo i prawoskrętność związków chemicznych wynika z ich aktywności optycznej. Izomer lewoskrętny – kwas D-askorbinowy to stosowany w technologii żywności konserwant – antyutleniacz o dużo mniejszej aktywności biologicznej niż aktywność witaminy C, który nie jest dostępny w aptece i nie jest witaminą C. Nazwanie witaminy C lewoskrętną wynika z mylenia pojęć skręcalności optycznej i izometrii przestrzennej. Więc to stwierdzenie jest nieprawdziwe i najczęściej wykorzystywane jako chwyt marketingowy. Witamina C zawsze wykazuje takie same działanie i właściwości.

3. Zastąp cukier miodem

Dużo się mówi, że miód jest zdrowszy od cukru, ale rzadko się wspomina, że miód naturalny to w 82% cukier prosty i dlatego nie jest dobrym zamiennikiem cukru. Nie powinno się jednak całkowicie z niego rezygnować. Warto go używać z umiarem i przestrzegać zasad zbilansowanej diety. Energia pochodząca z cukrów dodanych nie powinna przekraczać 10% całkowitej energii u osób zdrowych.

4. Diety roślinne powodują niedobory

O zaletach i pozytywnych aspektach diety roślinnej można by pisać dużo. Ważne aby była prowadzona w świadomy i racjonalny sposób. Bez względu na to, jaką dietę stosujesz, najważniejsze jest jej prawidłowe zbilansowanie pod kątem makroskładników, witamin i składników mineralnych oraz uzupełnienie jej o odpowiednio dobraną suplementację (np. witamina B12 w diecie wegańskiej). Dieta wegańska, jak i wegetariańska są uznane przez instytucje żywieniowe za bezpieczne na każdym etapie życia.

5. Pijąc kawę, odwadniasz się

W zasadzie to nie kawa, a kofeina w niej zawarta wykazuje lekkie działanie moczopędne, ale pamiętajmy, że jest to napój, który składa się w 98,5% z wody. Jeśli nie spożywamy więcej niż 4 filiżanki kawy dziennie i pamiętamy również o piciu wody to nie grozi nam odwodnienie.

6. Gluten i laktoza źle działają na organizm

Gluten to białko, które występuje w pszenicy, życie i jęczmieniu. Jest dobrze tolerowany przez większość społeczeństwa. Może natomiast szkodzić osobom cierpiącym na celiakię, chorującym na nieceliakalną nadwrażliwość na gluten czy mającym na niego alergię. To właśnie one powinny wykluczyć go ze swojej diety, ponieważ jest niezbędne w procesie leczenia.Osoby, które dobrowolnie, bez zaleceń lekarza, przechodzą na dietę bezglutenową mają wysokie ryzyko niedoborów składników mineralnych, witamin oraz błonnika. Przeprowadzone badania wykazały, że osoby będące na takiej diecie spożywają więcej produktów wysokoprzetworzonych, a tym samym więcej tłuszczów nasyconych, cukru i soli.

Wykluczenie z diety laktozy, przez osoby, które nie mają stwierdzonej nietolerancji tego cukru może powodować wiele skutków negatywnych. Całkowite wyłączenie produktów z laktozą spowoduje, że enzym odpowiedzialny za jej trawienie rozleniwia się i przestaje pełnić swoją funkcję.

7. Po południu i wieczorem nie powinno się jeść owoców

Owoce są źródłem cukru, ale również wielu witamin. Można je jeść zarówno rano, w południe, jak i wieczorem – wtedy kiedy mamy ochotę. Pora ich spożywania nie będzie miała wpływu na nasze zdrowie, ani nie powoduje przyrostu tkanki tłuszczowej. Ważne by nie dostarczać do organizmu nadmiaru kalorii.

8. Olej kokosowy jest zdrowy

Jest jednym z najbogatszych źródeł kwasów tłuszczowych nasyconych dla człowieka. Jest ich aż ok. 87%. Niestety podnoszą one poziom „złego” cholesterolu LDL, sprzyjając rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych, miażdżycy i zatorów. Dla porównania uznawany, jako niekorzystny – olej palmowy ma tych kwasów ok. 50%. Mimo to nie należy całkowicie unikać oleju kokosowego, ale używać go z głową, przestrzegając zasad zbilansowanej diety.

9. Żywność GMO jest zła

Genetycznie modyfikowana żywność nie jest bardziej niebezpieczna dla zdrowia ludzkiego niż żywność konwencjonalna, co potwierdza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami wiadomo, że żywność GMO nie powoduje alergii w większym stopniu niż ta tradycyjna, nie ma wpływu na płodność, a także nie ma działania kancerogennego. Ponadto przy ich uprawach stosuje się znacznie mniej pestycydów, które mogą być szkodliwe dla ludzi, niż przy uprawach tradycyjnych.

10. Nie powinno się łączyć pomidora z ogórkiem

Świeży ogórek zawiera enzym askorbinowy, który utlenia witaminę C, która znajduje się w pomidorze. Należy jednak pamiętać, że na co dzień spożywamy wiele produktów, które są znacznie lepszymi źródłami tej witaminy niż pomidory, np. papryka. Ponad to enzym ten potrzebuje czasu, aby się uaktywnić i nie ma on wpływu na niedobory witaminy C, więc nie bujmy się połączenia ogórka z pomidorem.

11. Od ciasta drożdżowego na pewno przytyjesz

Jak już wcześniej zostało wspomniane przyrost masy ciała jest wynikiem nadwyżki kalorycznej, którą magazynujemy w ciągu dnia. Nie tyje się od konkretnych produktów. Jeśli będziemy jeść tylko produktu uznawane za zdrowe, ale przekraczać zapotrzebowanie energetyczne to będziemy tyć. Natomiast jedząc wyłącznie fast foody, ale dostarczając za to mniej energii niż potrzebujemy to będziemy tracić kilogramy.

12. Aspartam może powodować raka

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) po przeanalizowaniu wielu badań naukowych, przeprowadzanych zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach, wydał pozytywną opinię dotyczącą stosowania aspartamu. EFSA uznała ten słodzik jako bezpieczny składnik żywności, a także że nie zaburza on pracy mózgu, nie powoduje uszkodzeń układu nerwowego, a także nie wpływa na zachowanie i funkcje poznawcze dzieci oraz dorosłych. Ważne, aby nie przekroczyć ADI, czyli dopuszczalnego dziennego spożycia, które dla aspartamu zostało ustalone na poziomie 40 mg/kg masy ciała na dobę. Spożywany z umiarem nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia.