Kombucha – co to takiego?

Znana jest jako cudowny eliksir z Dalekiego Wschodu. Legenda głosi, że jej nazwa pochodzi od koreańskiego medyka Kombu, który sfermentowaną herbatą (Cha) miał uzdrowić japońskiego cesarza Inkyo. Jeśli zadajecie sobie pytanie co to jest kombucha, musicie wiedzieć, że pod tą tajemniczą nazwą kryje się tak naprawdę kilka definicji. Warto doprecyzować, co dokładnie mamy na myśli, mówiąc o kombusze.

Napój kombucha

Kombuchą przede wszystkim określamy sfermentowany napój sporządzony ze słodzonej herbaty, który jest jednym z najbardziej trendowych produktów żywieniowych ostatniego sezonu, popularną alternatywą dla lemoniady. Napój herbaciany kombucha można kupić w najmodniejszych lokalach i sklepach w wersji klasycznej lub owocowej. Ze względu na właściwości zdrowotne i walory smakowe niezwykle cenione jest też przyrządzanie kombuchy do picia samemu w domu z użyciem tak zwanego grzybka herbacianego. Jak smakuje kombucha? Napój sam w sobie ma słodkawo-kwaśny smak, jest naturalnie lekko gazowany, najlepiej smakuje schłodzony. Smak kombuchy można wzbogacić dodatkiem owoców lub mięty.

Grzyb kombucha

To właśnie ten grzyb herbaciany nazywany jest również potocznie kombuchą. Inne jego nazwy to grzyb japoński czy SCOBY (symbiotic growth of acetic acid bacteria and osmophilic yeast). Ze względu na swoje cudowne działanie, znany jest również jako grzyb długowieczności. Ściśle rzecz biorąc, SCOBY z botanicznego punktu widzenia tak naprawdę nie należy do królestwa grzybów. Zwyczajowa nazwa grzyb pochodzi od jego wyglądu i formy – na wierzchu herbaty poddanej fermentacji tworzą się celulozowe, galaretowane warstwy, które przypominają grzybka. SCOBY stanowi tak naprawdę symbiotyczna kultura bakterii i drożdży. Do samodzielnego sporządzenia kombuchy niezbędny jest grzyb herbaciany. Gdzie go kupić? Najłatwiej dostępny jest w sklepach internetowych lub ze zdrową żywnością.

Kombucha w kosmetyce

Ze względu na swoją rosnącą popularność w branży spożywczej oraz niekwestionowaną skuteczność w pielęgnacji, kombucha znalazła zastosowanie również jako składnik naturalnych kosmetyków. W jakiej postaci jest wykorzystywana kombucha w przemyśle kosmetycznym?

Kombucha, którą wykorzystujemy do produkcji kosmetyków to odfiltrowany i oczyszczony fermentowany napar herbaciany, zawierający skondensowaną dawkę witaminy C i witamin z grupy B, kwasów organicznych, minerałów i przeciwutleniaczy w tym polifenoli. W laboratorium samodzielnie przeprowadzany jest cały proces fermentacji kombuchy z grzybka herbacianego. Następnie materiał poddawany jest filtracji membranowej, przepuszczając kombuchę przez pory o wielkości 0,22 µm, co daje pewność, że tworzony surowiec pozbawiony jest naturalnie występujących w nim bakterii i grzybów, aby spełniał standardy mikrobiologiczne właściwe produktom kosmetycznym.

To, co znajdziemy w formulacjach kosmetycznych, jest więc oczyszczonym wyciągiem, esencją najbardziej wartościowych substancji, jakie oferuje nam kombucha, by zapewnić skórze wszystko to, co najlepsze.

Kombucha – właściwości

Ochrona mikrobiomu

Kombucha to przede wszystkim bardzo skuteczny, naturalny probiotyk, który chroni mikrobiom naszego organizmu od wewnątrz, gdy spożywamy ją w postaci cudownego napoju herbacianego. Zaś zastosowana w kosmetykach kombucha dba o mikrobiom skóry, zapobiega naruszaniu delikatnej warstwy ochronnej naskórka, dzięki czego skóra zachowuje swoją równowagę i odpowiedni poziom nawilżenia. To bardzo ważne zwłaszcza przy cerze skłonnej do niedoskonałości.

Zwalczanie niedoskonałości

Kombucha działa też antybakteryjnie i detoksykująco. Oczyszcza, zapewniając skórze detoks i reguluje nadmierne wydzielanie sebum, dzięki czemu pomaga przeciwdziałać podrażnieniom i wypryskom, zarówno w okresie trądziku młodzieńczego, jak i przy cerze dorosłych ze skłonnością do nawracających niedoskonałości lub zmian powstałych w wyniku noszenia maseczek (maskne).

Wygładzenie, odżywienie, ukojenie

Dzięki bogactwu witamin i minerałów kombucha głęboko odżywia naskórek i wzmacnia jego odporność na czynniki zewnętrzne. Skóra jest wygładzona, miękka i pełna naturalnego blasku, a jej równowaga jest przywrócona. Niezwykle cenne w kombuchy jest również działanie łagodzące i detoksykujące.

