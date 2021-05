Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej występującym typem raka w Stanach Zjednoczonych i drugą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z rakiem. Według American Cancer Society częstość występowania raka jelita grubego u młodszych osób stale rośnie od lat 80. XX wieku. Jednak to nie tylko genetyka może predysponować do tej śmiertelnej choroby.

Picie napojów z dużą zawartością cukru w okresie dojrzewania i dorosłości może zwiększyć prawdopodobieństwo zachorowania na raka jelita grubego.

Naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis zbadali 41272 kobiet, które zgłosiły spożywanie napojów słodzonych cukrem w wieku od 13 do 18 lat. Wśród badanych specjaliści odkryli 109 zgłoszonych przypadków raka jelita grubego. Każda dzienna porcja 240 ml napojów słodzonych cukrem, które kobieta piła w wieku od 13 do 18 lat, zwiększała ryzyko wczesnego wystąpienia jelita grubego o 32%.