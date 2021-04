Dorota Wellman chce zaprezentować widzom sylwetki niezwykłych Polek – kobiet, które mają odwagę zmieniać świat. Nie tylko ten wielki, ale również swój własny. Pomagają innym, inspirują swoją postawą i codziennie dodają skrzydeł ludziom, którzy je otaczają. Ich życie napisało różne scenariusze, mimo to często łamią schematy i wybierają drogę, którą mało kto odważyłby się pójść. Czasem z dnia na dzień podejmują śmiałe decyzje o podążaniu za własną pasją, poświęcają się twórczej pracy, odkrywają fakty, które mogą być kluczowe dla przyszłych pokoleń, i przyczyniają się do rewolucyjnych wynalazków.

– Celebrytki nie inspirują nikogo do niczego, chyba że do kupienia nowego kostiumu kąpielowego i nowych kosmetyków firmowanych znanym nazwiskiem. My natomiast szukaliśmy normalnych, zwykłych kobiet, ale tak naprawdę one są niezwykłe. Pokazywanie znowu celebryckiego życia, tego, co widzimy w innych mediach i w naszym show biznesie, to już było. Teraz trzeba pokazywać osoby nieznane, ale wartościowe, działania nieznane szeroko, ale warte zauważenia. Potrzebni nam są bohaterowie w naszym otoczeniu, a niekoniecznie znane twarze z telewizji – mówi agencji Newseria Lifestyle Dorota Wellman.

Dziennikarka podkreśla, że w ramach projektu #byckobietaontour odwiedziła kobiety w różnych zakątkach Polski. Z jej obserwacji wynika, że panie mieszkające w mniejszych miejscowościach często nie mają odwagi i motywacji, by zmienić coś w swoim życiu. Potrzebują więc zachęty do działania i rozmowy, które umocnią je w jakimś postanowieniu. Dziennikarka zauważa, że kobiety nadal chętnie się ze sobą spotykają, uczą od siebie i wymieniają doświadczeniami.

– Kobiety wzajemnie się inspirują, patrzą na siebie, podglądają, spotykają się właśnie po to, żeby szukać inspiracji, słuchają wypowiedzi innych kobiet, słuchają o przykładach ich działań i kiedy po roku znowu się widzimy, to słyszymy, że coś zrobiły. Tego typu spotkania inspirują kobiety i dlatego mam nadzieję, że ten program też będzie inspirował kobiety do działania – mówi.

Dorota Wellman zauważa też, że w kobietach drzemie ogromna siła. Coraz częściej mają ambicje, by osiągnąć w życiu sukces, i jeśli znajdą odpowiednią przestrzeń do rozwoju, wykazują się dużą pomysłowością i determinacją. Z powodzeniem realizują swoje plany i spełniają się zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, dorównując mężczyznom, a nawet przewyższając ich swoimi kompetencjami.

– Kobiety teraz mają naprawdę łatwiej, niż to było jeszcze pięć lat temu. Oczywiście, że mężczyźni są bardziej eksponowani, ich sukcesy są bardziej zauważane, ale to się już zmienia, jestem dobrej myśli w tej sprawie. Trzeba pokazywać te przykłady, tak jak będzie pokazywał nasz program właśnie po to, żeby udowodnić, że kobiety już działają bardzo sprawnie i nie potrzebują specjalnego męskiego wsparcia, żeby zrobić coś swojego. Wszystkie przykłady, które mamy w naszym programie, będą wskazówką dla kobiet, które będą chciały zrobić coś inspirującego jeszcze dla innych kobiet – mówi Dorota Wellman.

Każda zaprezentowana w programie historia ma pokazać innym kobietom, że warto walczyć o siebie, o swoje marzenia i dążyć do samorealizacji. Cały czas trzeba też iść do przodu, ale tylko w zgodzie z samą sobą.

Pierwszy odcinek programu „Inspirujące kobiety” będzie można obejrzeć 26 kwietnia o godz. 22:25 na antenie stacji TVN Style.