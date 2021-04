... Okazuje się, że okolica, w której mieszkamy, ma wpływ na starzenie się mózgu.

Reklama

Naukowcy przeanalizowali dane około 600 osób o średniej wieku 59 lat. Uczestnicy nie mieli problemów z pamięcią ani funkcjami poznawczymi na początku badania, ale 69 procent miało rodzinną historię demencji. Badani przeszli rezonans magnetyczny i przez 10 lat powtarzany był on co trzy lub pięć lat. Skany mierzyły objętość mózgu w obszarach zwykle dotkniętych demencją. Dodatkowo uczestnicy rozwiązywali testy pamięci i myślenia co dwa lata.

Ci, którzy mieszkali w mniej uprzywilejowanych dzielnicach, odnotowali większy skurcz mózgu, a także szybszy spadek testów poznawczych używanych do pomiaru choroby Alzheimera. Niektóre możliwe przyczyny zmian w mózgu mogą obejmować zanieczyszczenie powietrza, brak dostępu do zdrowej żywności i opieki zdrowotnej oraz stresujące wydarzenia życiowe.