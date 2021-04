Praca niewidzialna to praca, która jest wykonywana codziennie, pochłania dużo czasu, ale nie generuje żadnych zysków. Są to np. sprzątanie, gotowanie, opieka nad dziećmi czy schorowanymi seniorami. Okazuje się, że statystycznie to kobiety częściej wykonują pracę niewidzialną.

Reklama

– Taka praca generuje dla gospodarki światowej więcej zysków niż praca technologiczna – powiedziała w DDTVN Janina Bąk, statystyczka i blogerka.