Z badania przeprowadzonego przez firmę Babbel, dostawcę aplikacji do nauki języków obcych, wynika, że mimo wielu niedogodności potrafiliśmy efektywnie wykorzystać czas spędzony w domu.* Dla jednych był to okres, w którym mogli bez wyrzutów oddać się swoim upragnionym pasjom, inni natomiast doskonalili wcześniej zdobyte umiejętności. Pandemia niezaprzeczalnie zmieniła nasze życia, jednak nawet w takich okolicznościach byliśmy w stanie wyciągnąć z niej, jak najwięcej pozytywnych zmian dla siebie i swojego rozwoju.

Nowy rok, nowe umiejętności

Więcej wolnego czasu poza obowiązkami szkolnymi i zawodowymi oraz potrzeba znalezienia stymulującego zajęcia sprawiła, że chętniej skupiliśmy się na nadprogramowych zajęciach. Jak się okazuje, prawie 65 proc. Polaków nauczyło się przynajmniej jednej nowej umiejętności podczas lockdownu. Duża część ankietowanych przyznała, że zaczęła częściej gotować, a ci, którzy nigdy tego nie robili, chętnie uczyli się nowych smaków i tricków rodem z najlepszych restauracji (53%). Czas pandemicznej izolacji sprawił także, że zaczęliśmy dbać o rozwój duchowy i fizyczny: co trzeci badany poddał się ulubionej lekturze (34%) bądź uprawiał różnego rodzaju sporty (33%). Wiele osób skupiło się także na uporządkowaniu swoich czterech kątów i zaczęło bardziej przykładać wagę do prowadzenia gospodarstwa domowego (38%).

Podróże - to za nimi tęsknimy najbardziej

Podróżowanie jest doświadczeniem, z którego naprawdę trudno zrezygnować. Choć rok 2020 był bardzo trudny zarówno dla sektora turystycznego, jak i dla nas samych, to wyniki badania pokazują jednoznacznie, że potrafiliśmy i z tej sytuacji wyjść obronną ręką. Wykorzystaliśmy ten moment przestoju na powrót do systematycznej nauki i poszerzanie swoich zdolności lingwistycznych. Tym samym, mimo braku możliwości wyjazdów, już teraz zaczęliśmy przygotowywać się do ponownego, pełnego otwarcia granic.

Nauka języka to zawsze dobry wybór

W roku 2020 aplikacja do nauki języków Babbel niemal podwoiła liczbę swoich uczniów w Polsce. Ponad jedna czwarta respondentów ankiety postawiła na doskonalenie wybranego języka, który zamierza wykorzystać podczas najbliższej, dalszej wyprawy (27%). Przyszłe wycieczki to jednak nie jedyny pretekst, dla którego zdecydowaliśmy się na powrót do pilnej nauki języków: 42% badanych osób zgodnie stwierdziło, że zajęcie to przyniosło im spełnienie, natomiast ponad jedna trzecia mówi, że nauka nowego języka dała im poczucie szczęścia podczas izolacji (32%).

- Podczas pandemii wielu ludzi na całym świecie pracowało zdalnie i wykorzystywało dodatkowy czas w domu na odkrywanie nowych pasji i podejmowanie nowych wyzwań. Dla niektórych nauka nowego języka początkowo mogła wydawać się niełatwym zadaniem, ale połączenie dodatkowego czasu wolnego z łatwym dostępem do mobilnych edukacyjnych narzędzi niewątpliwie przełamało tę barierę - Nelleke van Deusen-Scholl, dyrektorka Centrum Nauczania Języków na Uniwersytecie Yale.

Nauka języków to jednak nie tylko lockdownowy trend: prawie wszyscy z uczących się przyznali, że postrzegają tę umiejętność jako coś, co należy pielęgnować w przyszłości (92%), bądź planują wykorzystać ją w celu osiągnięcia korzyści osobistych (36%). Wielu ankietowanych przyznało również, że w zdobywaniu wiedzy i nowego słownictwa bardzo pomogło im... oglądanie seriali i programów telewizyjnych w obcym języku! Okazało się, że jest to świetny sposób na kontynuowanie nauki bez wychodzenia z domu. Jak widać, nie trzeba wyjeżdżać za granicę, by bez przeszkód doskonalić swoje umiejętności językowe.

Z każdej sytuacji możemy wynieść coś dobrego

Eksperci na całym świecie prześcigają się w wypowiedziach na temat tego, jak bardzo pandemia zmieniła nasze życia. Z pewnością izolacja miała bardzo poważny wpływ na zdrowie psychiczne tych, którzy jej doświadczyli. I nie chodziło tylko o konieczność pozostania w domach: niepewność o teraźniejszość, obawy o przyszłość, strach o zdrowie najbliższych - to niestety tylko niektóre z myśli, którymi rok 2020 wielokrotnie wystawiał nas na próbę. Jeśli więc czujemy, że początek roku jest nieco przygnębiający, warto spróbować nowych wyzwań.

* Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Babbel przez globalną firmę badawczą Dynata w grudniu 2020 r. Brało w nim udział około 8000 uczestników z dziesięciu krajów, w tym również z Polski.