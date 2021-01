Kiedy powietrze pełne jest zanieczyszczeń, a mimo to podejmuje się aktywność fizyczną na dworze, powiedzenie "sport to zdrowie" to kłamstwo,

Aktywność fizyczna w smogu jest niebezpieczna dla zdrowia. Np. biegając, możemy wdychać nawet trzy razy więcej zanieczyszczeń niż podczas zwykłego spaceru. Reklama Należy o tym pamiętać zwłaszcza teraz, gdy normy w Polsce są przekroczone kilkukrotnie.