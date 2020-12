O kondycji pasm decyduje stosowana pielęgnacja, w tym rodzaj i jakość używanych kosmetyków, ale także inne czynniki, o których być może nie miałaś pojęcia. Nie bez znaczenia są Twoje codzienne nawyki, takie jak szczotkowanie czy stylizacja na ciepło, dieta, a także niezależna od nas pogoda. Niech początek roku 2021 będzie obietnicą, którą złożysz sobie i swoim włosom – zadbaj o nie kompleksowo każdego dnia, by umożliwić im odzyskanie sił i naturalną regenerację. W ramach noworocznych postanowień poświęć nieco więcej uwagi swojej fryzurze i wprowadź nowe, dobre dla niej nawyki. Na czym powinnaś się skupić?

1. Nakarm swoje włosy

Włosy, podobnie jak całe nasze ciało, potrzebują składników odżywczych do prawidłowego funkcjonowania. Dostarczanie im niezbędnych mikroelementów umożliwia regenerację i wzmocnienie. Można to przeprowadzić na wiele sposobów, rozpoczynając od wykorzystania naturalnych składników, które każda z nas posiada w domu, a kończąc na kuracji kosmetycznej. Odżywczą maskę do włosów możesz w prosty sposób przygotować sama. Prawdziwą bombą witaminową jest mieszanka: ½ awokado, ½ banana, 2 łyżek miodu i 2 łyżek żelu z aloesu. Połącz wszystkie składniki używając widelca lub blendera, nałóż na włosy i skórę głowy, a po 20 minutach dokładnie spłucz.

2. Stosuj kurację odżywczą

Na rynku dostępna jest cała gama kosmetyków odżywiających – kluczem jest wybrać bezpieczny i delikatny produkt dobrej jakości, który najlepiej odpowie Twoim potrzebom. Skuteczne odżywki i maski powinny być bogate w odżywcze składniki, takie jak wyciągi roślinne, witaminy, emolienty czy keratynę, będącą naturalnym budulcem włosa. Jeśli zdarzy Ci się nie mieć czasu na spędzanie dodatkowych minut w łazience z maską na głowie lub przygotowanie domowej mikstury, nic straconego – szybkim zastrzykiem witamin dla włosów są odżywki bez spłukiwania.

3. Odżywiaj także od wewnątrz

Odżywki i maski to nie wszystko – włosy potrzebują odżywienia także od wewnątrz. Odpowiednio skomponowana dieta oraz suplementacja witamin i minerałów są podstawą prawidłowego funkcjonowania zarówno całego organizmu, jak i kosmyków. Produkty, które będą dla nich najwartościowszym pokarmem, dostarczają niezbędnych witamin A, E i z grupy B, tworzących strukturę włosa białek oraz wpływającego na tworzenie keratyny cynku. Znajdziesz je między innymi w: pełnoziarnistym pieczywie, kaszach i makaronach, orzechach i pestkach, rybach, nabiale oraz warzywach zielonych.

4. Wykorzystaj moc natury

Naturalna pielęgnacja i włączenie do niej olejków roślinnych do to same korzyści dla włosów. Bogate w składniki odżywcze naturalnie regenerują pasma i tworzą na nich warstwę ochronną, zapobiegając zniszczeniom i rozdwajaniu. Dzięki intensywnemu odżywieniu i nawilżeniu włosy po kuracji olejkowej stają się miękkie, elastyczne i błyszczące. Niesamowity efekt zapewni zarówno codzienne wcieranie ich bezpośrednio w suche lub wilgotne końcówki włosów, jak i przeprowadzany średnio raz w tygodniu zabieg olejowania, który polega na pokryciu olejkiem całej powierzchni włosów. Jak wybrać odpowiedni produkt dla siebie? Uniwersalne rodzaje, które przyniosą wspaniałe rezultaty posiadaczkom każdego typu włosów, to między innymi olejek lniany, arganowy czy makadamia. Niektóre kosmetyki łączą kilka ich typów.

5. Chroń i zapobiegaj zniszczeniom

Nawet najbardziej przemyślana pielęgnacja nie przyniesie oczekiwanych skutków, jeśli włosy będą nieustannie narażone na zniszczenia powodowane warunkami atmosferycznymi, nieodpowiednim traktowaniem lub obciążającą stylizacją. Obchodź się z nimi delikatnie – ogranicz korzystanie z suszarki, prostownicy czy lokówki. Niekorzystne dla zdrowia włosów może być także z pozoru niewinne wiązanie ich ciasną gumką z metalowymi elementami lub gwałtowne czesanie źle dobraną szczotką. Pamiętaj także o tym, że włosy są jeszcze bardziej narażone na mikrouszkodzenia, gdy są mokre. Z tego powodu nigdy nie trzyj ich ręcznikiem oraz nie chodź spać i nie szczotkuj zaraz po umyciu. Zmęczone mroźnymi dniami pasma zimą potrzebują jeszcze więcej troski. W tym czasie narażone są na działanie niskich temperatur – chowaj je więc pod czapką i szalikiem z naturalnego materiału. By dodatkowo chronić je przed mrozem, związuj je także miękką frotką.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki WS Academy.