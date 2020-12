Najnowsze badania University Of Surrey i Brunel University London pokazały, że mają one większe skłonności do uzależnień. Przebadano ponad 190 młodych osób w wieku 18-25 lat.

Okazało się, że ci, którzy lepiej funkcjonują wieczorem, mają też więcej stresu i są bardziej impulsywni.

Wzrasta ich spożywanie alkoholu, kofeiny i papierosów w porównaniu do osób, które kładą się spać wcześniej.

Pamiętaj, że odpowiednia ilość snu jest tak samo ważna jak zdrowa dieta!