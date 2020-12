Przepis: drożdżowe węzełki daktylowo-orzechowe z kruszonką i lukrem

Reklama

Składniki (na 12 sztuk):

Ciasto drożdżowe:

25 g świeżych drożdży

450 g mąki pszennej + odrobina do podsypywania

150 ml letniego mleka

70 g cukru

szczypta soli

50 g kwaśnej śmietany 18%

1 większe jajko

2 żółtka

80 g miękkiego masła

Nadzienie daktylowe:

2 op. daktyli suszonych Soft Bakal (2x150 g)

100 g masła orzechowego 100%

1 łyżeczka cynamonu

ok. 50-100 ml gorącej wody

Dodatkowo:

70 g orzechów laskowych Bakal, obranych ze skórki i posiekanych

1 jajko roztrzepane z łyżką mleka do posmarowania

Kruszonka orzechowa:

50 g zimnego masła

50 g cukru trzcinowego

100 g mąki pszennej

20 g mielonych orzechów laskowych Bakal

szczypta soli

Lukier:

100 g cukru pudru

1-2 łyżki mleka

Przygotowanie

Ciasto drożdżowe: odważyć wszystkie potrzebne składniki. Do miseczki wkruszyć drożdże, zasypać 2 łyżeczkami cukru, wlać 50 ml mleka i wymieszać, aż drożdże się rozpuszczą. Dodać 30g mąki i ponownie wymieszać, przykryć miseczkę ściereczką i pozostawić na 20 minut do wyrośnięcia drożdży. Po tym czasie wyrośnięty rozczyn przełożyć do dużej miski wraz z resztą mąki, cukru i mleka. Dodać również jajko, żółtka, śmietanę i szczyptę soli. Całość wyrabiać mikserem z hakiem do uzyskania jednolitego, elastycznego ciasta (potrwa to dobre kilka minut). Pod koniec wyrabiania dodać miękkie masło i ugniatać dalej do połączenia się wszystkich składników. Gotowe ciasto pozostawić w misce na około 60 minut przykrywając ściereczką, aż co najmniej podwoi swoją objętość.

Nadzienie daktylowe: wszystkie składniki zblendować do uzyskania kremowej, ale wciąż gęstej pasty, którą łatwo będzie rozsmarować na cieście drożdżowym. Wodę najlepiej dolewać stopniowo, kontrolując konsystencję masy.

Reklama

Kruszonka orzechowa: wszystkie składniki rozetrzeć w misce palcami do uzyskania sypkiej kruszonki, schować do lodówki.

Formowanie: wyrośnięte ciasto drożdżowe rozwałkować na duży prostokąt podsypując odrobiną mąki. Połowę prostokąta wysmarować równo nadzieniem daktylowym, wysypać posiekane orzechy laskowe (70 g) i nakryć częścią ciasta bez daktyli. Pokroić nożem na 12 równych pasków, każdy pasek zwinąć w węzełek i umieścić na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Uformowane drożdżówki pozostawić (przykrywając ściereczką) na 30 minut do napuszenia. Węzełki wysmarować jajkiem roztrzepanym z mlekiem, posypać obficie kruszonką. Piec w piekarniku nagrzanym do 190 st.C przez 15-18 minut do ładnego zarumienienia. Wyjąć i przestudzić.

Lukier: składniki wymieszać w misce, gęstym lukrem polać drożdżówki. Smacznego!

Rady

W celu obrania orzechów laskowych ze skórki, należy podprażyć je na rozgrzanej suchej patelni do momentu, aż skórka zacznie pękać. Wtedy przełożyć orzechy na papierowy ręcznik i poprzez pocieranie usunąć niechciane skórki.

Drożdżówki najlepiej przechowywać w zamkniętym pojemniku, by zapobiec wysychaniu.

Podziękowania dla Justyny Dragan - autorki przepisu i zdjęcia.