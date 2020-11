Wiola Wołczyńska to polska projektantka ubrań, a od 2 lat także galanterii skórzanej i biżuterii. To właśnie ta ostatnia stała się jej pasją.Kolekcja na jesień-zimę 20/21 nawiązuje do mody lat 80., w której królowała wyrazista biżuteria, głównie łańcuchy. Jej motywem przewodnim jest połączenie żółtego złota ze srebrem. Nie wierzycie, że to może dobrze wyglądać? Koniecznie zobaczcie zdjęcia z kampanii.

Reklama