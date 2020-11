Nowa kolekcja polskiej marki Volna odpowiada na wyzwania, jakie rzuca nam rok 2020. To stylow i wygodne ubrania, w których równie dobrze będziemy wyglądać i czuć się w domu, jak i poza nim. To dużo organicznej bawełny i ponadczasowe modele zaprojektowane, by uzyskać maksimum wygody, a jednocześnie podkreślić atuty sylwetki.

