Loriini to plemię papug z podrodziny dam - najbardziej barwnych przedstawicielek swojego gatunku, ale i klasycznych w swojej wyjątkowości. Tak też swoją markę o tej samej nazwie przedstawia Anna Wendzikowska. Dziennikarka hołduje zasadzie, że moda to nie przebranie, ale oprawa, które ma zdobić kobietę. Hasło przewodnie marki to "Stworzone, by się wyróżniać". Ubrania są szyte w Polsce. Ania osobiście promuje je w najnowszej kampanii. Zobaczcie, jak wypadła w roli modelki.

