Co trzecia Polka biorąca udział w badaniu ma nieprawidłową masę ciała, 17% mierzy się z nadwagą, 6% z otyłością, a 7% z niedowagą. Według subiektywnej oceny respondentek aż 65% uważa, że zdrowo się odżywia, a 85% twierdzi, że ich posiłki są zróżnicowane. Niestety rzeczywista jakość zdrowotna diety zapytanych kobiet jest niska w 73%. Oznacza to, że mimo przeświadczenia o zdrowym odżywianiu większość pracujących Polek popełnia błędy w nawykach żywieniowych i komponowaniu wartościowej diety.

Reklama

- Najczęściej popełniane błędy, czyli efekty realizacji złych nawyków żywieniowych, które obniżają naszą efektywność w pracy, to dieta uboga w warzywa i owoce, omijanie śniadań, odwodnienie oraz nadużywanie słodyczy. Rezultatem są coraz powszechniejsze choroby spowodowane złym odżywianiem. Ciągły pośpiech i ekspozycja na stres przekładają się wprost na problemy ze zdrowiem, a w konsekwencji na większą skłonność do absencji oraz obniżanie efektywności w życiu zawodowym i prywatnym – komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Nawyki żywieniowe a praca

Pracujące Polki w większości nie mają wykształconych prawidłowych nawyków żywieniowych. Jak pokazują wyniki badania, 40% pracujących kobiet nie zjada codziennie owoców, a 36% nie zjada codziennie warzyw, które są głównym źródłem witamin i ważnym elementem zdrowej diety.

W pracy, bez względu na miejsce jej wykonywania, spędzamy średnio co najmniej 8 h dziennie. Według zaleceń dietetyków owoce i warzywa powinny być jedzone w ilości minimum 400 g dziennie w proporcji ¼ do ¾, im ich więcej tym lepiej. Warzywa i owoce dostarczają niemal wszystkich witamin i składników mineralnych niezbędnych do prawidłowej pracy całego organizmu. Zmniejszają stres oksydacyjny, sycą i nawadniają, więc ich dostępność w miejscu pracy pozwala dokonywać nam lepszych odżywczo wyborów.

Wyniki badania potwierdzają, jak ważna i potrzebna jest edukacja w zakresie prawidłowego komponowania diety, gdyż dostarczane składniki odżywcze są niezbędne do funkcjonowania organizmu – od podstawowych funkcji życiowych jak: bicie serca, pracę mięśni czy oddychanie, po myślenie, zapamiętywanie oraz koncentrację w pracy.

- Zła kompozycja posiłków i nieregularne ich spożywanie, nadużywanie słodyczy – to obszary, w których pracodawca może wesprzeć pracownika dając szansę na dokonywanie lepszych wyborów żywieniowych poprzez zastępowanie słodyczy zdrowymi przekąskami typu owoce, warzywa i orzechy. Tworzenie nawyków jest najlepszym sposobem podtrzymywania zdrowych zachowań. Pracodawcy mogą wpłynąć na dostępność zdrowej żywności dla pracowników szczególnie w tak trudnym dla wszystkich okresie pandemii – mówi Magdalena Kartasińska.

Dieta, jej jakość i efekty

Co druga pracująca Polka, biorąca udział w badaniu przyznaje, że stosowała już dietę. Jej celem była przede wszystkim chęć utraty masy ciała – 81% wskazań i przyczyny zdrowotne – 33% odpowiedzi. Tylko co trzecia respondentka prowadziła dietę pod opieką specjalisty, a co druga osiągnęła założony cel. Dwie trzecie zapytanych Polek jest przekonane, że zdrowo się odżywa, jednak po analizie częstotliwości spożycia kluczowych grup żywności okazuje się, że jedynie 27% z nich ma umiarkowanie dobrą jakość diety, a wysokiego poziomu nie osiągnęła żadna z pytanych kobiet. Da dysproporcja między przekonaniami a rzeczywistością może sprawiać, że nie będą czuły potrzeby zmian mając pewność, że w ich diecie nie ma czego poprawiać. W rzeczywistości jednak edukacja żywieniowa zdaje się być potrzebna całej badanej grupie.

- Nieprawidłowe nawyki żywieniowe i zwiększona ekspozycja na stres, potęgowana ryzykiem zakażenia COVID-19, wpływają negatywnie na samopoczucie Polek i ich funkcjonowanie w życiu zawodowym. Dlatego ważna jest rola pracodawcy w edukacji żywieniowej w miejscu pracy, bez względu czy pracujemy stacjonarnie czy zdalnie. Często proste działania mogą przełożyć się na pozytywne efekty w postaci polepszenia kondycji psychicznej i fizycznej pracowników oraz zwiększenia efektywności. W przestrzeni firmowej edukację żywieniową można realizować na wiele sposobów, m.in. przez: mailingi i newslettery wewnętrzne z treściami dotyczącymi nawyków żywieniowych, wykłady i warsztaty dietetyczne, dostępność owoców i warzyw dla pracowników czy indywidualne konsultacje dietetyczne. Duże znaczenie ma także stwarzanie w ciągu dnia pracy dobrej okazji pracownikom do wybierania zdrowszych produktów – podsumowuje Magdalena Kartasińska.

* W artykule wykorzystano dane z analizy krzyżowej ze względu na płeć z badania "Żywieniowe nawyki pracujących Polaków" zrealizowanego przez firmę Dailyfruits. W badaniu uczestniczyły 702 respondentki.