Balagan Studio to polska marka projektująca ponadczasowe, klasyczne buty i akcesoria codziennego użytku, stawiająca na nowoczesny design i wygodę. Kampania „Lust for life” jest opowieścią o odnajdywaniu na nowo przyjemności w trudnej i pełnej wyzwań codzienności. Jej tytuł nawiązuje do albumu Iggy’ego Popa, stworzonego w 1977 roku z Davidem Bowiem właśnie w Berlinie. Miasto w obiektywie Kuby Dąbrowskiego, autora i jednocześnie mieszkańca, jest tłem i bohaterem sesji, którego mniej reprezentacyjna strona - brudne ulice, pomazane ściany, patchworkowa architektura - uchwycona została na tle toczącego się mimochodem życia. Efekt jest naprawdę ciekawy - zobaczcie zdjęcia.

Reklama