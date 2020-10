Pani Beata zrobiła sobie tzw. windowe selfie, na którym widać, jak zadziera wysoko nogę i kładzie ją na poręczy, która służy do łapania się za nią ręką. Najwyraźniej spodobało jej się to zdjęcie, bo pokazała je na Instagramie. Nie przewidziała jednak tego, że poza, którą przyjęła, może wywołać negatywne emocje.

Wprawdzie ponad tysiąc osób polubiło ten post, ale w komentarzach znalazły się też słowa krytyki, m.in.:

"Szkoda ze dojrzała kobieta z klasą kładzie buta tam gdzie inni trzymają ręce".

"Jak widać, zabrakło klasy".

"Nie ma to jak but na poręczy... Bardzo to higieniczne".

Obserwatorka, która pierwsza skrytykowała zachowanie aktorki słowami "A ktoś rękę na barierce położy..." i emotikonami wyrażającymi złość doczekała się nawet reakcji "modelki". Pani Beata zapewniła ją najpierw, że to ona będzie trzymać dłoń na tej barierce, a później, gdy kobieta napisała "Gorzej jak dziecko złapie i włoży rączkę do buźki. Trzeba myśleć, bo poza niefajna a poza tym niehigieniczna - że wszystko zostało zdezynfekowane.

Jej obietnica nie przekonała jednak kolejnej internautki, która napisała "Może tak jeszcze nóżki na żyrandol. Potem ktoś będzie opierał ręce o te barierki. Nie widać, że potem pani po sobie posprząta. A potem się dziwimy, że w środkach publicznej lokomocji młodzież też opiera / kładzie nogi w obuwiu na sąsiednie siedzenia. Poza godna pożałowania".

Po czyjej stronie w tym sporze jesteście?