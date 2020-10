PRZEPIS na kaszę pęczak z pieczonym burakiem

Składniki:

2 buraki

Vegeta Natur do pieczonych warzyw

oliwa

1 szklanka kaszy pęczak

150 g sera feta

garść rukoli

Przygotowanie

Buraki obrać, pokroić w kostkę, obtoczyć w przyprawie Vegeta Natur do pieczonych warzyw i oliwie. Piec w 180 st. przez ok. 30 min. Ugotować kaszę pęczak. Dodać rozdrobniony ser feta. Wymieszać. Na wierzch wyłożyć rukolę. Podawać jako przekąskę lub dodatek do mięs.