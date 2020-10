Relish to rodzaj gęstego, słodko-kwaśnego sosu przygotowywanego z posiekanych, gotowanych lub marynowanych warzyw oraz owoców. Choć posiada azjatyckie korzenie, często używany jest jako dodatek do jednego z najpopularniejszych, amerykańskich dań typu fast food serwowanych w większości restauracji, barów i food trucków, czyli hot-dogów. Poza bułką i kiełbaską w hot dogu istotny jest także sos, dlatego dobrodziejstwa smakowe z różnych zakątków świata jeszcze mocniej motywują rzesze smakoszy do poszukiwania coraz to nowszych przepisów.

PRZEPIS na domowe hot-dogi z relishem z kolorowych papryk i prażoną cebulką

Składniki (4 porcje):

4 bułki podłużne/ półbagietki

4 kiełbaski

Relish:

1 żółta papryka

1 czerwona papryka

1 zielona papryka

3 łyżki oliwy z oliwek extra virgin

sól, pieprz

Musztarda Kozaka Roleski

prażona cebulka

majonez/ketchup do posmarowana bułki

Przygotowania

Piekarnik rozgrzać do 180 st. Upiec kiełbaski, a pod koniec podpiec też bułki tak, by były chrupiące z zewnątrz.

Relish: Papryki pokroić w drobną kostkę, wsypać do dużej miski. Wymieszać z oliwą z oliwek, solą i pieprzem.

Bułki przekroić na pół, ale nie do końca. Wysmarować majonezem/ketchupem lub ulubionym sosem. Włożyć kiełbaski, a na nie po kilka łyżek relishu paprykowego. Polać Musztardą Kozaka Roleski i posypać prażoną cebulką.

Smacznego !