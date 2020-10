Kolekcja „What’s your rhythm?” Nalu to przede wszystkim eklektyzm, z którego wyraźnie wybija się stylistyka lat 70. Koszula ze spiczastym kołnierzem zestawiona z kamizelką i szerokimi spodniami to stylizacja wyjęta wprost z filmu „Gorączka sobotniej nocy”. Klimat disco został przełamany charakterystycznymi dla marki romantycznymi sukienkami w duchu vintage oraz koszulami z żabotem w stylu artystycznej bohemy. Całość uzupełniają oversize'owe płaszcze, spódnice z rozcięciem na udzie oraz krótkie swetry, które idealnie komponują się do spodni z wysokim stanem. Tkaniny, które zostały wybrane do najnowszej kolekcji to głównie ekologiczna bawełna, wiskoza i włoska wełna. Te propozycje to hołd dla odważnych, nieposkromionych, charyzmatycznych kobiet, które nie boją się pokazać swojej wyjątkowości, a także dla wszystkich tych, które pragną takimi być.

