Popularne w danym czasie diety często nie działają, ponieważ są pomyślane tylko na chwilę. Obiecują szybkie efekty i czasem nawet nie są to obietnice bez pokrycia, jednak na dłuższą metę takie sposoby odżywiania kompletnie się nie sprawdzają. Każda dieta, która nie jest opracowana indywidualnie dla danej osoby, może jej bowiem tylko zaszkodzić.

– Najpopularniejsze diety nie działają, ponieważ nie są spersonalizowane. Popularne diety są zaprojektowane dla ogółu, a jeżeli coś jest dla ogółu, to nie jest jednostkowo dla każdego. To, że dana dieta działa na jedną osobę, nie jest absolutnie jednoznaczne z tym, że zadziała na drugą. Często wystarczy wprowadzić delikatną zmianę do danej diety i już się może okazać, że dwie osoby będą miały zupełnie inne rezultaty. Poza tym te popularne diety z roku na rok się zmieniają. Ciężko znaleźć taką, która od iluś lat jest ta sama i zawsze działa. Tak nigdy nie będzie, dlatego że za każdym razem każdą dietę należy spersonalizować dla danej osoby – mówi agencji Newseria Bartłomiej Szemraj, dietetyk, trener, Strefa Przemian.

Bardzo ważne jest więc to, by wybierając dietę, nie kierować się modą na dany rodzaj odżywiania, tylko dopasować ją do swoich potrzeb, stylu życia i predyspozycji organizmu. By zbudować prawidłową masę ciała, powinniśmy dostarczać sobie tyle energii, ile akurat potrzebujemy.

– Należy najpierw na kartce sobie rozpisać, na czym nam najbardziej zależy. Żyjemy teraz bowiem w czasach, w których ludzie mają bardzo mało czasu, więc już siłą rzeczy diety, w których każą nam jeść co trzy godziny, będą odpadały, bo wiążą się z tym, że trzeba stać w kuchni i gotować sobie pięć–sześć posiłków dziennie. Po drugie, jeżeli np. dana dieta zakłada tzw. głodówki, czyli to, że będziemy jedli 1000–1200 kalorii, to będziemy cały czas chodzili głodni i nie jesteśmy w stanie tego utrzymać przez miesiąc, dwa, trzy, dlatego że będziemy po prostu stawali się coraz bardziej nerwowi i poirytowani – mówi Bartłomiej Szemraj.

Kolejną kwestią są zbyt duże ograniczenia w diecie i wyeliminowanie z niej takiej grupy produktów, która do tej pory miała stałe miejsce w naszym jadłospisie. Na dłuższą metę nie da się wytrzymać na diecie niskoenergetycznej. Dlatego też w tej sytuacji osoby, które chcą schudnąć, mogą natrafić na psychiczną barierę.

– Jeżeli dana dieta zakłada, że będziemy jedli tylko „x” produktów, a nie będzie w niej w ogóle tych, które lubimy i na co dzień jemy, to znowu będzie tak, że zaczniemy się irytować tym wszystkim po jednym, dwóch, trzech miesiącach, bo możemy mieć z jednej strony fajne efekty, ale z drugiej strony, jeżeli to totalnie nie pokrywa się z naszym stylem życia, to tej diety i tak w całym procesie długotrwale nie utrzymamy – podkreśla dietetyk.

Kiedy przechodzimy na dietę, często czujemy się ospali i zmęczeni. Powodem złego samopoczucia jest właśnie złe dopasowanie stylu odżywiania. Właściwa dieta powinna być odpowiednio zbilansowana i dostarczać organizmowi potrzebną ilość witamin, składników odżywczych, a także mikro- i makroelementów, tak by nie pojawił się problem ich niedoboru.

– Na początku powinniśmy się przebadać i sprawdzić, czy np. nie mamy insulinooporności, bo jeżeli się okaże, że ją mamy, to już to wymaga dużych zmian w naszym odżywianiu. Jeżeli tego nie sprawdzimy i dostaniemy dietę np. bogatą w dużą ilość cukrów, węglowodanów, to spowoduje, że będziemy ospali i zmęczeni. Oprócz czynnika diety wpływ na ospałość będzie miał też brak snu albo zbyt mała jego ilość, bo sen również jest bardzo ważny i jego braku nie da się zrekompensować. Idealną ilością snu dla zdecydowanej większości osób będzie siedem–dziewięć godzin w zależności od trybu życia – tłumaczy Bartłomiej Szemraj.

Organizm zwykle potrzebuje przynajmniej czterech tygodni na adaptację do nowego sposobu odżywiania. Jeżeli dana dieta w tym czasie nie przynosi efektów, to zdaniem specjalistów trzeba ją zmienić.

– Po tych czterech tygodniach trzeba wprowadzić lekkie modyfikacje diety, czy to jeść więcej, czy też mniej, albo zupełnie inne produkty. Może trzeba też zacząć się więcej ruszać, spacerować albo też dłużej spać. Te wszystkie czynniki będą miały wpływ na to, czy będziemy mieli efekty. Bardzo ważne jest to, że jeżeli usłyszymy gdzieś, że np. ileś osób miało efekty już po trzech tygodniach, a my nie mamy, to żeby się tym wszystkim nie irytować, tylko starać się dać sobie trochę więcej czasu. Bardzo często jest tak, że wiele osób ma np. efekty po sześciu–ośmiu tygodniach, więc nie należy od razu z tego rezygnować, tylko krok po kroku małymi zmianami wprowadzać cały czas jakieś modyfikacje – wyjaśnia dietetyk.

Przy zmianie sposobu odżywiania ważne są więc cierpliwość i samozaparcie. Nie wszyscy zdają sobie też sprawę z tego, że po zakończeniu nieprzemyślanej diety odchudzającej znów zwiększą masę swojego ciała.

– Dieta to jest wyłącznie kwestia odżywiania. Jeżeli chcemy schudnąć, przytyć, poprawić swój stan zdrowia, to na to składa się dużo więcej czynników, takich jak aktywność fizyczna, sen, stres czy ekspozycja na światło słoneczne. Te wszystkie czynniki się sumują i one nam dają ostateczne efekty. Sama dieta i jeszcze tym bardziej wprowadzenie jej na krótki czas da nam chwilowe efekty, na czas, kiedy ją wprowadzimy. Jeżeli potem z niej zrezygnujemy, to będziemy mieć tzw. efekt jojo, czyli powrót do starych nawyków i do starych efektów – dodaje Bartłomiej Szemraj.

Dietetycy tłumaczą, że nie ma możliwości, abyśmy byli zdrowi i szczupli, jeśli na stałe nie zmienimy nawyków żywieniowych. Organizm lubi bowiem regularność.