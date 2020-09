Co stanowiło główną inspirację jesiennej kampanii Born2be? Marka informuje, że jej genezy należy upatrywać w szepcie i jednym słowie – teraz. Ma ono stanowić wezwanie do działania tu i teraz i być drogowskazem do inspirowania, poznawania i bycia. Mów do mnie teraz to nawiązanie do słynnych słów Małgorzaty Rozenek-Majdan wypowiedzianych w programie Azja Express, w którym była jedną z uczestniczek. Nieco zmienione na potrzeby nowej rzeczywistości hasło nabiera innego znaczenia. Zobaczcie zdjęcia i wideo z charyzmatyczną Małgosią w roli głównej.

