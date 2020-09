Co zrobić, kiedy rozbije się ulubiony cień do powiek? Jak uratować złamaną szminkę lub zeschnięty tusz do rzęs?

Reklama

Wizażystka Agnieszka Janoszka podpowiedziała w DDTVN, jak naprawić zniszczone kosmetyki.

Te porady naprawdę warto zapamiętać i wykorzystać.