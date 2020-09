Izolacja społeczna i wielomiesięczny home office przysporzyły wielu problemów, zwłaszcza kobietom, które stanęły przed wyzwaniem pogodzenia obowiązków służbowych z domowymi. Poczucie zagrożenia i obawy o przyszłość przyczyniły się też do narastającego zmęczenia i frustracji. W takich warunkach jeszcze trudniej zadbać o siebie, swoje samopoczucie i dalej być efektywnym w pracy. Jak wynika z badania Activy Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych - nowe porządki pracujące Polki oczekują większego wsparcia w obszarze zdrowia i samopoczucia od swoich pracodawców oraz mniej formalnego stylu pracy. Aż 81% z nich jako priorytetową potrzebę wskazuje elastyczne podejście do miejsca i czasu wykonywania obowiązków służbowych. Nie wynika to jednak wyłącznie z potrzeb związanych z opieką nad dziećmi jak mogłoby się wydawać. Tylko 31% rodziców jest zainteresowanych tematem godzenia pracy zdalnej z obowiązkami rodzicielskimi. Większym problemem okazuje się być obciążenie psychiczne, które staje się nowym ryzykiem zawodowym i wymaga od pracodawców „zaopiekowania się” tą sferą życia pracowników.

Równowaga emocjonalna priorytetem

Niepewna sytuacja związana z pandemią spowodowała znaczny wzrost występowania u pracowników zaburzeń na tle lękowym i depresyjnym. Szczególnie u kobiet, które znacznie częściej niż mężczyźni zgłaszają chęć wprowadzenia przez firmę benefitów związanych z kondycją psychiczną - aż 77,2 % z nich ma taką potrzebę. 46,2% kobiet chciałoby korzystać z takich benefitów jak anonimowe konsultacje z psychologami, a 45,2% liczy na dofinansowanie do spotkań z terapeutami. Wśród wskazywanych rozwiązań znalazły się też dostęp do aplikacji medytacyjnych i mindfulness (dla 32,5% uczestniczek badania) oraz konsultacje z coachem (32,2%). Najbardziej interesujące tematy związane z samopoczuciem psychicznym to umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz potrzeba wyciszenia i spokoju. Wsparcie mentalne ze strony pracodawcy jest wyraźnie bardzo potrzebne, tymczasem tylko ok. 3% firm w Polsce oferowało takie rozwiązania przed pandemią a w nowej rzeczywistości nadal mniej niż 7% .

- Główna idea, która powinna właśnie teraz przyświecać pracodawcom to zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników. Temat ten nie jest nowością, ale pandemia uwypukliła wiele problemów, które wcześniej nie były tak widoczne. Teraz jest czas na działanie. Niestety część firm wciąż nie zauważa tego problemu. Niektórzy pracownicy przeszli przez pandemię w sposób bezproblemowy, ale inni bardzo podupadli na zdrowiu psychicznym, głównie z powodu izolacji, utraty pracy, gorszej sytuacji finansowej. Stres opanował wiele sfer życia – mówi ekspertka raportu Maja Kołodziejczak, psycholog, Senior HR Manager w agencji kreatywnej 180heartbeats/JvM.

Odzyskany czas i aktywność sportowa

Pandemia nastręczyła wiele problemów i zmieniła nawyki, ale wpłynęła także na kilka pozytywnych zmian. Pomimo wszelkich trudności kobiety odzyskały nieco więcej czasu na przyjemności i aktywności rodzinne (o 9,9 p.p. zmalało wskazanie tej potrzeby wśród badanych pracowników). Ponadto sytuacja pozwoliła także zdobyć większy dystans do świata zawodowego – o 5.7 pp. zmniejszyło się pragnienie poczucia spełnienia w pracy. Mimo początkowej ścisłej izolacji i braku możliwości korzystania na przykład z siłowni, nie ucierpiała też znacznie aktywność fizyczna pracujących Polek. Nadal zdecydowana większość, bo aż 57% z nich ćwiczy minimum kilka razy w tygodniu. Spadła popularność wizyt w klubach fitness, ale za to niemal 70% badanych regularnie jeździ na rowerze, a 40% biega.

Dane te odzwierciedlają fakt, że dla 70% pracowników najważniejszą potrzebą wellbeingową jest regularna aktywność fizyczna. Jednak ponad połowa respondentów zauważyła, że w nowej rzeczywistości ich rytm ćwiczeń uległ pogorszeniu, a widmo drugiej fali pandemii jesienią może utrudnić uprawianie sportu w tradycyjnej formie. Już teraz udział kart sportowych wśród oferowanych benefitów zmalał. Firmy szukając nowych sposobów na aktywizację sportową pracowników, korzystają z mniej oczywistych rozwiązań, jak na przykład aplikacji mobilnych umożliwiających organizację zdalnych wyzwań rowerowych czy biegowych, które cieszą się dużym entuzjazmem wśród pracowników.

- Kobietom szczególnie trudno w wirze obowiązków i zajęć znaleźć chwilę na pójście na siłownię czy dodatkowe sporty. Dlatego dojazd do pracy rowerem wydaje się być idealnym wyjściem. Czas stracony na stanie w korkach, wykorzystują na aktywność fizyczną. Uczestniczki naszych wyzwań bardzo doceniają także wartość motywowania w grupie. Nawet niewielki wysiłek fizyczny, 15 minut jazdy rowerem lub biegu pozwala zmienić perspektywę, oderwać się od trudnej rzeczywistości i wpłynąć na produktywność – mówi Dorota Matuła, Co-founder & CMO Activy Bike&Run App, aplikacji mobilnej oferującej angażujące wyzwania sportowe dla firm. - Regularna aktywność pobudza i motywuje do działania, dlatego formuła oparta na grywalizacji sprawdza się wśród pracowników, a ponadto wpływa na integrację zespołów, która jest w obecnych warunkach mocno ograniczona, a przecież tak bardzo potrzebna – dodaje.

W czasie pandemii potrzeba zadbania o wellbeing w sferze zawodowej stała się jeszcze silniejsza, a według niemal 50% pracujących działania firm w tym obszarze nie zmieniły się. Przed pracodawcami jeszcze dużo pracy w budowaniu trwałej i holistycznej strategii wsparcia pracowników, które pomogą w zachowaniu satysfakcjonujących efektów pracy ale i dobrego poziomu zdrowia i samopoczucia.