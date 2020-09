PRZEPIS na chlebek paprykowy

Składniki :

500 g mąki pszennej chlebowej typu 750 + do podsypania

150 ml mleka

100 ml oleju Rapso

2 jajka + 1 żółtko

7 g drożdży suszonych

1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli

1 łyżka ziół prowansalskich lub innych ulubionych

1 łyżeczka papryki słodkiej suszonej

1/2 łyżeczki curry

Składniki na farsz:

3 duże papryki czerwone

1 duża cebula

3 duże ząbki czosnku

3 łyżki tartych orzechów włoskich BackMit

4 łyżki oleju Rapso

1/2 łyżeczki soli (lub do smaku)

Dodatkowo proponujemy do podania olej pietruszkowy:

150 ml oleju Rapso

1 pęczek natki pietruszki

2 duże ząbki czosnku

otarta skórka z 1 limonki lub małej cytryny

sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

1. Farsz: Paprykę oczyść z gniazd nasiennych i zetrzyj na tarce, na dużych oczkach. Cebulę obierz i drobno pokrój w kostkę. Czosnek obierz i zetrzyj na drobno. Rozgrzej olej, dodaj paprykę (wraz z powstałym sokiem), mieszając smaż około 5 minut. Dodaj cebulę, dynię i smaż kolejne 5 minut, często mieszając. Wyłącz ogień, dodaj czosnek, wymieszaj i dopraw solą.

2. Ciasto: mąkę przesiej do większej miski. Dodaj drożdże, ciepłe mleko, olej, zioła, paprykę suszoną, curry, jajka, sól i cukier. Wszystko dokładnie wymieszaj i wyrabiaj 10–15 minut. Czynność tę można wykonać w mikserze z końcówką do ciasta drożdżowego. Ciasto po wyrobieniu powinno być elastyczne i łatwo odchodzić od ręki.

3.Wyrobione ciasto formuj w kulę, przełóż do miski, przykryj ściereczką i odstaw do podwojenia objętości w ciepłe miejsce. Zajmuje to od 30 do 60 minut.

4. Wyrośnięte ciasto przełóż na stolnicę. Chwilę wyrabiaj i uformuj wałek, który rozwałkujesz na prostokąt (wymiary 40×75 cm).

5.Wyłóż na ciasto równomiernie farsz. Ciasto złóż wzdłuż dłuższego boku. Tak złożone ciasto pokrój na 6–7 pasów i każdy z nich pokrój na 3 koperty.

6. Foremkę wyłóż papierem do pieczenia, kawałki ciasta włóż luźno do formy. Całość odstaw na 15 minut do lekkiego podrośnięcia.

7.Chlebek upiecz w temperaturze 180°C przez 35–40 minut.

8. Składniki na olej pietruszkowy zmiksuj na gładko.

9. Chlebek podawaj ciepły z olejem pietruszkowym.