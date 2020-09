W sierpniu Aleksandra Kisio zamieściła na swoim Instagramie tęczową Polskę i napisała: „Nie zgadzam się na to, co dzieje się w moim kraju!!!”. Aktorka ubolewa bowiem nad tym, że osoby o odmiennej orientacji seksualnej są w Polsce dyskryminowane, i uważa, że również naszym obowiązkiem jest walka o to, aby miały takie same prawa jak każdy inny obywatel. Jeśli natomiast nie będą miały wsparcia ze strony osób heteroseksualnych, nadal pozostaną na marginesie społeczeństwa.

– Bardzo mnie bulwersuje to, jak nieszanowani są w Polsce ludzie. Dotyczy to różnych środowisk, a tutaj w szczególności jest to bardzo okazywane. Mam wielu przyjaciół gejów i chciałabym dla całego tego środowiska jak najlepiej, żeby mogli w końcu normalnie żyć, rozliczać się, dziedziczyć i normalnie funkcjonować – mówi agencji Newseria Lifestyle Aleksandra Kisio.

Problemem jest nie tylko kwestia polityki rządu wobec środowisk LGBT, ale też stosunek samych Polaków. Aktorka podkreśla, że każdy ma prawo do tego, by kochać inaczej, jednak osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe często boją się wyjść z ukrycia i otwarcie mówić o swojej orientacji, bo konsekwencją często bywa nagonka społeczna, pogarda, ogromna fala hejtu, a nawet przemoc fizyczna.

– Polacy w ogóle są narodem, który bardzo lubi oceniać, dyskutować o czyimś życiu, sami sobie stawiamy takie granice. Jesteśmy ludźmi, którzy bardzo często nienawidzą innych, zazdroszczą. To jest straszne i myślę, że musimy się zacząć w końcu uczyć przede wszystkim szacunku i tolerancji. Nigdy nie wtrącałam się w politykę i nigdy nie chciałam się na ten temat wypowiadać, ale to, co się dzieje w naszym państwie, zaczęło mnie przerażać – mówi Aleksandra Kisio.