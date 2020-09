Jak wynika z sondy, aż 73% respondentów uważa, że jesteśmy narodem marzycieli. Według 16% zapytanych chcielibyśmy być. Tylko 11% respondentów uważa, że Polacy są realistami.

Reklama

Co drugi Polak marzy o dobrach materialnych, jak mieszkanie czy samochód, 18% o zdrowiu dla rodziny i dla siebie. Dla 12% respondentów, marzenia są związane z relaksem i beztroskim spędzaniem czasu, na przykład w formie weekendu w SPA. Dla 9% marzenia to podróże. Zarówno o miłości, jak i o ekstremalnych przeżyciach, wśród których pojawia się na przykład skok ze spadochronem, marzy 5% zapytanych Polaków. Na marzenia Polaków, według 52% respondentów ma wpływ przede wszystkim status materialny i osobowość - jak twierdzi 26% zapytanych. Inne czynniki wpływające na marzenia to według 8% płeć, gdyż kobiety i mężczyźni marzą o czymś innym, fantazja – 7% oraz wiek – 7%.

Zdaniem 58% respondentów Polacy mają fantazję do spełniania marzeń. Co trzeci pytany uważa, że nie mamy polotu w tym obszarze, gdyż w realizacji ograniczają nas finanse. Tylko 6% twierdzi, że jesteśmy zbyt racjonalni jako naród, aby mieć fantazje do spełniania marzeń.

Wśród niestandardowych marzeń, związanych z przyjemnościami na pierwszym miejscu znajdują się rozrywki w powietrzu – 36% wskazań, na przykład skok ze spadochronem. Na drugim miejscu respondenci wybrali rozrywki kreatywne - 28% wskazań, na przykład zabawę w Escape Room, czyli grę zespołową wymagającą sprytu i logicznego myślenia. Na kolejnym miejscu ex aequo z 20% wskazań znalazły się marzenia związane z realizacją aktywności w wodzie, jak przykład nurkowanie czy flyboard, i marzenia dostarczające dawki adrenaliny, jak jazda luksusowym, sportowym autem.

- Dzień Marzyciela jest dobrym pretekstem do refleksji na temat marzeń. Jak pokazują wyniki naszej sondy, Polakom oprócz spełniania własnych marzeń, wielką radość również może sprawić spełnienie marzenia bliskiej osoby. A wśród marzeń są nie tylko rzeczy materialne, ale często chęć przeżycia przygody, doświadczenia emocji związanych z realizacją niestandardowej i nowej aktywności. Jak dowodzą badania, tego typu upominki oparte na przeżywaniu i doświadczeniach, nie tylko na dłużej zapadają w pamięć, ale też dają większe i bardziej długotrwałe poczucie szczęścia niż tradycyjne prezenty materialne – mówi Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Jak potwierdzają wyniki sondy, większość z nas, bo aż 71% respondentów, zna marzenia bliskiej osoby. Z kolei 23% nie wie jakie są, ale domyśla się. Dla 6% zapytanych Polaków są one zagadką. Bliskiej osobie jako prezent marzeń 43% respondentów najchętniej podarowałoby voucher na spełnienie niezrealizowanej pasji, 24% niezapomnianą dawkę ekstremalnych przeżyć, a 18% relaks w salonie SPA. Według 15% zapytanych byłby to weekendowy pobyt w luksusowym hotelu. Najchętniej chcielibyśmy spełnić własne marzenia, jak przyznaje 42% spośród 1019 Polaków biorących udział w sondzie. Co trzeci chętnie spełniłby marzenia partnera lub partnerki, 13% swojego dziecka, a 11% rodziców lub rodzeństwa.

Aż 92% Polaków uważa, że warto mieć marzenia, gdyż bez marzeń życie jest szare, a ich posiadanie skłania podświadomie do ich realizacji. Tylko 8% zapytanych Polaków twierdzi, że lepiej mieć plany, a nie marzenia. Odpowiedzi na pytanie – czy marzenia się spełniają? – świadczy, że jesteśmy w tym aspekcie optymistami, gdyż łącznie 76% jest na tak.

Uśmiech na twarzach Polaków, jak potwierdzają wyniki sondy, wywołują najczęściej: marzenia związane z podróżami – 48% odpowiedzi, z rozrywką – 22% odpowiedzi, erotyczne i miłosne – 20% odpowiedzi oraz związane z finansami – 10% odpowiedzi.

W kwestii wydatków, związanych z realizacją marzeń, zdania Polaków są podzielone. 19% jest skłonna wydać do 500 zł na ich realizację, 16% od 500 do 2000 zł. Co trzeci respondent wydałby od 2000 do 5000 zł. Zdecydowanie większe kwoty na realizację swoich marzeń jest chętnych wydać 11% (do 10 000 zł) i 18% (aż do 50 000 zł).

Marzenie jest piękną zdolnością człowieka, ale w codziennej pogoni i natłoku obowiązków często zapominamy o marzeniach własnych i bliskich osób. Dzień Marzyciela może być dobrym czasem na refleksję związaną z tym tematem. Jak pokazała sonda serwisu Prezentmarzeń, Polacy mają wiele marzeń, a ich spełnianie przynosi im szczęście i satysfakcję.

* Sondę „O czym marzą Polacy?" zrealizował w formie ankiety online serwis Prezentmarzeń w sierpniu 2020. W sondzie wzięło udział 1019 respondentów.