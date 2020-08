PRZEPIS na dutch baby, czyli pieczone naleśniki

Składniki (porcja dla 2 osób):

szklanka mąki pszennej

szklanka mleka Łaciate 3,2%

4 łyżki cukru

4 jajka

2 łyżki masła Łaciate

serek homogenizowany Rolmlecz (dowolny smak)

owoce (np. truskawki, kiwi)

cukier puder

Przygotowanie

Do naczynia wbijamy jajka, wsypujemy mąkę, cukier i wlewamy mleko. Miksujemy na jednolitą masę. Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 200 stopni. Do środka wstawiamy patelnię lub formę do tarty do nagrzania, ważne by nadawała się ona do zapiekania. Gdy piekarnik osiągnie wymaganą temperaturę, ostrożnie wyjmujemy gorące naczynie. Wykładamy masło, rozprowadzamy je kulistym ruchem po dnie i brzegach, a gdy się rozpuści, delikatnie wlewamy przygotowane ciasto. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy od 7 do 15 minut. Naleśnik jest gotowy, gdy się wyraźnie zrumieni. Po wyjęciu jego wierzch smarujemy serkiem homogenizowanym i posypujemy owocami. Całość można oprószyć cukrem pudrem.