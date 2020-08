Każdy zawsze chciałby się czuć wypoczęty i zdrowy. Codziennie rano po wstaniu z łóżka mieć ochotę na aktywne spędzenie kolejnego dnia. Jednak niestety nie zawsze czujemy się tak, jak byśmy chcieli. Często bowiem dopada nas zmęczenie i osłabienie. Jakie mogą być jego przyczyny? Należą do nich m.in. niedobór składników odżywczych: żelaza, witaminy B12, magnezu, selenu, cynku, witamin z grupy B, witaminy C, a także ferrytyny.

Choć wydawać by się mogło, że dieta i zmęczenie mają mało wspólnego, to warto zwrócić uwagę na to, co się je.