Udany wypoczynek jest ważnym elementem przyczyniającym się do efektywnej pracy w ciągu roku. Nie dziwią więc odpowiedzi 67% spośród 1065 Polaków zapytanych przez serwis Prezentmarzeń, którzy deklarują, że potrafią podczas urlopu zapomnieć o pracy. Dla 18% respondentów jest to niemożliwe, gdyż w trakcie urlopu są w stałym kontakcie z firmą. Tylko 10% przyznaje się, że od czasu do czasu pracuje, a 5% - że cały czas pracuje wykonując zdalnie służbowe obowiązki.

Według 31% zapytanych Polaków największą wartość ma możliwość odcięcia się od obowiązków i pracy. Dla 29% jest to regeneracja psychiczna i fizyczna. Zdaniem 18% kluczowe znaczenie ma aktywne spędzanie czasu, a według 14% urlopowy okres spędzony wspólnie z rodziną. W opinii 8% respondentów podczas wypoczynku liczy się przede wszystkim rozwijanie pasji i próbowanie nowych rozrywek oraz aktywności sportowych.

Jak wynika z badania „Zwyczaje urlopowe Polaków – lato 2020”, o udanym urlopie decyduje towarzystwo i możliwość wypoczynku oraz relaksu. Jak potwierdzają odpowiedzi respondentów, podczas letnich wakacji najchętniej korzystamy z aktywności plenerowych i uprawiamy sporty wodne.

- Polacy starają się spędzać czas wolny coraz aktywniej. Letni urlop szczególnie w tym roku po przymusowej izolacji społecznej wynikającej z pandemii jest dobrą odskocznią od codziennej rutyny i pozwala na szybką dawkę pozytywnej energii. Podczas wakacji jesteśmy również skłonni do większych wydatków, aby atrakcyjniej wypoczywać, bez względu czy pozostajemy w kraju czy decydujemy się na wyjazd zagraniczny. Obserwujemy też, że w Polsce następuje od kilku lat duża zmiana w postawie Polaków. Chcemy aktywniej żyć, wypoczywać, a przede wszystkim jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń wynikających z przepracowania i braku regeneracji organizmu - komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Mimo wakacyjnych nastrojów i chęci aktywnego spędzania czasu podczas wypoczynku, co trzeci respondent ma obawy, czy tegoroczny urlop będzie bezpieczny ze względu na pandemię.

Urlopowe wydatki – z oszczędności czy na kredyt?

Największą część urlopowego budżetu pochłonie zakwaterowanie – jak twierdzi 49% respondentów, 23% jedzenie, a 19% atrakcje i rozrywki. Ponad połowa badanych Polaków finansuje swój wakacyjny wyjazd z bieżących środków, a 40% narusza swoje oszczędności. 9% respondentów nie pojedzie na urlop, jeśli się nie zapożyczy.

Dla 38% Polaków wakacyjny budżet jest problemem, co wynika ze stresu, czy na wszystko im starczy. Spośród 1065 osób biorących udział w badaniu „Urlopowe zwyczaje Polaków – lato 2020”, 27% przyznaje, że lubi na urlopie zaszaleć. Letni urlop kojarzy się wielu osobom z najprzyjemniejszym okresem w ciągu roku, co sprzyja wakacyjnym wydatkom. Dla 19% wakacyjny budżet nie stanowi problemu, bo potrafią pilnować wydatków, a 16% umiejętnie planuje wydatki, odkładając zawsze więcej pieniędzy na urlop.

Chęć nadrobienia czasu spędzonego w izolacji społecznej z powodu COVID-19 wpływa na jakość spędzania czasu wolnego na urlopie. Mimo że w dalszym ciągu zauważalna jest różnica pomiędzy wydatkami na rozrywkę i wypoczynek pomiędzy mieszkańcami Polski a Europy Zachodniej, Polacy przeznaczają coraz większe budżety na atrakcyjny urlop nawet w czasach gorszej koniunktury gospodarczej.

Badanie „Urlopowe zwyczaje Polaków” zostało zrealizowane w formie ankiety online na próbie 1065 respondentów w czerwcu 2020.