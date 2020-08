Sezon letni to okres wyjątkowo wymagający dla blondynek. Jasne włosy zawierają mniej melaniny, która w naturalny sposób chroni pigment. Pożądając słonecznych refleksów, często doprowadzamy do sytuacji, w której włosy tracą blask. Jak temu zapobiec?

Odwiedź fryzjera przed wyjazdem wakacyjnym

– Nie chodzi w tym przypadku o drastyczną metamorfozę na głowie, a jedynie o podcięcie rozdwojonych końcówek. Końcowe partie pasm narażone są na uszkodzenia mechaniczne, skutkiem czego osłabia się ich struktura, a to powoduje szybszą utratę pigmentu. Delikatne cięcie w salonie nie tylko przygotuje włosy na lato, ale także pozwoli nam zadbać o estetykę fryzury – podkreśla Radek Galiński, właściciel salonu Galiński Hair Stylist w Krakowie.

Unikaj suszenia włosów na słońcu

Negatywny wpływ ekspozycji słonecznej dotyczy szczególnie włosów mokrych. Wilgotne pasma skupiają promienie UV, co prowadzi do rozchylenia łusek, a w konsekwencji – przyspieszenia płowienia koloru. Dbajmy o to, by włosy zaraz po kąpieli miały jak najmniejszy kontakt ze słońcem. Latem warto je myć w wodzie chłodniejszej niż zazwyczaj – rozchylona przez wysoką temperaturę łuska szybciej traci barwnik.

Nawilżaj

W wakacyjnej kosmetyczce znajdźmy miejsce na produkty, które pozwolą utrzymać włosy nawilżone. Sprawdzą się fluidy, mleczka i olejki wzbogacone o filtry przeciwsłoneczne. W okresie letnim najlepiej wybierać preparaty niewymagające spłukiwania, z filtrami UVB. Tego rodzaju kosmetyki podtrzymują nawilżenie włosów, chroniąc ich kolor, a zawarte w nich przeciwutleniacze zabezpieczają pasma i skórę głowy przed uszkodzeniami powodowanymi przez przedłużoną ekspozycję na słońce.

Spłukuj włosy po kąpieli w basenie

– Powinny o tym pamiętać zwłaszcza osoby regularnie korzystające z farbowania u fryzjera. Chlorowana woda wysusza włosy, skutkiem czego ich kolor traci głębię. Aby uniknąć blaknięcia pigmentu, dobrze jest po każdej kąpieli w basenie spłukać włosy – tak samo postępujemy w przypadku korzystania z uroków wody morskiej. Przygotowując się do wyjścia na pływalnię, warto zaopatrzyć się w czepek – radzi fryzjer, trener marki Davines.

Upinaj włosy

Dbać o kolor włosów w wakacje pomaga tez upinanie włosów. Pamiętajmy jednak, aby do koków i kucyków wykorzystywać akcesoria, które nie ściskają i nie rozciągają włosów. Głowę przed słońcem skutecznie ochronią także chusty, kapelusze czy stylowe turbany z przewiewnej tkaniny.