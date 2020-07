Jajka to niedoceniony składnik diety. Niesłusznie uważa się, że to one są źródłem złego cholesterolu.

Powinny być obowiązkowym składnikiem diety każdego miłośnika sportu (ale nie tylko!), ponieważ białko oraz witaminy budują mięśnie i dodają siły.

Oto 6 powodów, dla których nie może zabraknąć ich w waszej diecie.